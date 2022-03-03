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【點指宅宅@iM網欄】納米房子的儲物空間 櫥櫃關注組

名人薈萃 17:51 2022/03/03

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從事室內設計多年，萬古不變的難題總在～廚房 ! 曾經設計有些單位，因廚房備餐工作枱不夠，要加設活動工作枱或加建中島，也有同時安裝中式和西式爐頭的這都好辦，但挫敗感最強，卻是近年出現不設廚房的納米樓！ 廚房沒了，只好把佈局改成如辦公室的開放式茶水間，與客廳融為共同體。但這樣的設計，就必須解決廚房收納的常見難題。要劃出擺放廚具空間，碗櫃要既美觀、又實用，大前提是要把不同場合使用的餐具，妥善擺放在最合適的位置，正如日本專業整理師近藤麻理惠Marie Kondo所說，給每件物件「一個家」。分類宴客用的、節日用的，及利用多層置物架少量疊放起來，餐具都是用心選購的，打翻了豈不心痛？

客廳廚房共同體

對於開放式的櫥櫃，上選是購買美觀、富特色或時尚的精品餐具。如色彩繽紛給人視覺印象輕鬆俏皮，流行在60年代普普藝術風的波卡圓點（Polka Dot )圖案的陶瓷，或穿越時空仿古復刻的青花瓷茶杯，擺放心頭愛的餐具、玻璃杯和茶具，留意要以前後擺放方式，擺出陳列品似的味道，營造出賞心悅目的專區。選用心頭愛的的餐具，盛放美食，從視覺到味覺，都充滿心靈富足。

波卡圓點圖案餐碟 及 青花功夫茶具

選購特色陶瓷，不妨加點香港歷史飲食文化feel ，還記得「雞公碗」？ 就是車仔麵 ~ 專屬用碗。還有家家戶戶必備的 「萬壽無疆」碗碟，這四字出自《詩經》，遠古時期是帝王獨享的吉語，一碗一碟在手，亟富「皇族」儀式感。 另外，不論大酒家或大排檔，總愛用徹透亮藍白花玲瓏瓷（也就是「米通碗 」）盛著的白飯或白粥，是不是更白更香？把這些香江歷史文化帶進日常生活，看著也會讓人感受一下，那些年老香港的懷舊風，趣味帶出生活小確幸！

香港懷舊碗碟

納米樓的居住法則， 就是斷、舍、離！免去多餘的刀叉食具。但免去不代表丟掉，回收站不就是讓物件循環再用的麽？也別太愛美購上一大堆鍋子，壞了才接著換「慢慢相守」的感覺其實也不錯。若是斷不上、舍不下、離不開的話，就騰空櫃內空間，用盒子、盤子分作色彩，創意收納起來。須留意開放式櫥櫃的水槽内少量的、廚餘渣滓都難免有機會招惹小蟲大蟻。若要防備牠們，有專家指～可把天然精油(如尤加利葉（Eucalyptus Radiata）、茶樹(Tea Tree)滴在柜內，有效預防蟲蟻進駐。

天然精油__尤加利葉

只要把廚房櫥櫃關注餐具收納 ，統一形狀與尺寸、材質和種類，減少空間浪費，那麼大大小小的廚房也可增加收納量 ，令納米房子也有不少儲物空間。

作者：思池戈庫 ( 謝思琪 )

作者簡介：經驗畫匠，從事室內設計行業，喜歡旅遊及寫畫，最愛 「遊住學」旅居外國欣賞當地藝術作品，吸收各國各種技巧及知識，提升個人創作。提倡生活空間注入藝術元素，如畫作、藝術擺件之類。

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撰文 : 思池戈庫 ( 謝思琪 )

欄名 : 點指宅宅

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