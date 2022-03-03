網上人壽保險Blue推實報實銷藥劑保障 買快速測試套裝都可以申請索償 首年保費只需13.8元

第5波疫情持續嚴崚，確診人數持續上升，大家都不惜花上大量金錢於預備防疫用品上。香港首間網上人壽保險公司 Blue旗下的「WeGuard 藥劑EASY保」（「計劃」）為客戶提供實報實銷的藥劑保障。

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以上計劃涵蓋多款藥物及保健產品，部分抗疫用品如新冠病毒快速測試套裝、口罩、消毒搓手液等亦能夠實報實銷。即日起至2022年3月31日，「WeGuard藥劑EASY保」（入門計劃）的首年保費更只需13.8元。

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「WeGuard 藥劑EASY保」的索償過程簡單快捷，客戶只需於全港超過5,000間指定商戶，包括大型連鎖超市、個人護理產品零售商、便利店及網上商店，購買藥物或保健產品，並於30日內將收據上載至網上平台即可申請索償。一經批核，客戶最快可於1小時內透過轉數快收取索償款項。



投資管理公司高瓴資本及騰訊控股（00700）旗下的Blue，為香港首家網上人壽保險公司。

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記者：陳詠妍