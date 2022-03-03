【證監監管】滙豐證券錯標逾420萬宗交易券商、客戶編碼　遭證監會譴責並罰款630萬

▲ 滙豐證券錯標逾420萬宗交易券商、客戶編碼 遭證監會譴責並罰款630萬

證監會譴責並處罰滙豐證券經紀（亞洲），罰款630萬元。證監會指出，滙豐證券在2018年9月至2021年9月期間，於滬深港通北向交易A股時犯下多項錯誤，向聯交所提交了錯誤的券商客戶編碼及客戶識別信息，當中涉及92名客戶，接近338萬項交易指令以及超過420萬宗交易。

證監指，這些錯誤均由於滙豐證券經紀與客戶建立業務關係、編配券商客戶編碼等方面的流程存在缺失所致，批評滙豐干犯內部監控缺失及違反《操守準則》。

未有足夠監控防止超賣指令 9次超賣100隻滬深港通合資格A股

另外，證監會亦發現，滙豐證券經紀在2019年2月至6月期間，曾9次超賣100隻中華通證券，導致有30隻中華通證券的交收無法完成。當中，有7此超賣事件是由滙豐證券經紀內部程式系統缺失所致，現時其沒有制訂足夠的監控措施防止超賣指令出現。

此外，滙豐證券經紀在2020年5月22日進行權證莊家活動時，錯誤地自行配對370項權證交易指令。綜上多項錯誤，證監會認為滙豐證券經紀在經營其業務時，沒有以適當的技能、小心審慎和勤勉盡責的態度行事，亦沒有實施足夠及有效的系統及監控措施，以確保遵守有關規定。

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