  • 21°C
香港時間 : 2022303日 (四) 18:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【證監監管】滙豐證券錯標逾420萬宗交易券商、客戶編碼　遭證監會譴責並罰款630萬

股市 17:57 2022/03/03

分享：

滙豐證券錯標逾420萬宗交易券商、客戶編碼　遭證監會譴責並罰款630萬

證監會譴責並處罰滙豐證券經紀（亞洲），罰款630萬元。證監會指出，滙豐證券在2018年9月至2021年9月期間，於滬深港通北向交易A股時犯下多項錯誤，向聯交所提交了錯誤的券商客戶編碼及客戶識別信息，當中涉及92名客戶，接近338萬項交易指令以及超過420萬宗交易。

證監指，這些錯誤均由於滙豐證券經紀與客戶建立業務關係、編配券商客戶編碼等方面的流程存在缺失所致，批評滙豐干犯內部監控缺失及違反《操守準則》。

未有足夠監控防止超賣指令 9次超賣100隻滬深港通合資格A股

另外，證監會亦發現，滙豐證券經紀在2019年2月至6月期間，曾9次超賣100隻中華通證券，導致有30隻中華通證券的交收無法完成。當中，有7此超賣事件是由滙豐證券經紀內部程式系統缺失所致，現時其沒有制訂足夠的監控措施防止超賣指令出現。

此外，滙豐證券經紀在2020年5月22日進行權證莊家活動時，錯誤地自行配對370項權證交易指令。綜上多項錯誤，證監會認為滙豐證券經紀在經營其業務時，沒有以適當的技能、小心審慎和勤勉盡責的態度行事，亦沒有實施足夠及有效的系統及監控措施，以確保遵守有關規定。

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

 

相關文章：【證監監管】證監會終身禁止滙豐銀行前副總裁梁肇倫重投業界　涉賄賂罪成

【證監監管】證監會重罰花旗3.48億元　涉持續10年錯標客戶申購意向、花旗：相關前高層不再受聘

港股 證監會 深港通 滙豐控股（00005） A股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【第五波疫情】萬寧53間分店由3月1日起停業　遍佈港九新界各區（附分店名單）
【第五波疫情】萬寧53間分店由3月1日起停業　遍佈港九新界各區（附分店名單）
【SWIFT】摩通戴蒙：俄羅斯銀行剔出SWIFT或釀「意想不到的後果」
【SWIFT】摩通戴蒙：俄羅斯銀行剔出SWIFT或釀「意想不到的後果」
【港股ADR+夜期】滙豐ADR高港4%越53關　夜期升105點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】滙豐ADR高港4%越53關　夜期升105點（不斷更新）
【全民檢測禁足】香港新增55,353宗確診、超越美國昨日感染人數　林鄭：全民檢測會照顧市民日常生活所需
【全民檢測禁足】香港新增55,353宗確診、超越美國昨日感染人數　林鄭：全民檢測會照顧市民日常生活所需
【烏克蘭戰爭】俄羅斯警告第三次世界大戰將是「核戰」　歐洲股市、美股期貨暫微升　油價升近6%
【烏克蘭戰爭】俄羅斯警告第三次世界大戰將是「核戰」　歐洲股市、美股期貨暫微升　油價升近6%
【美股期貨】俄烏談判日內舉行　道指期貨跌33點　納指期貨跌逾0.3%（不斷更新）
【美股期貨】俄烏談判日內舉行　道指期貨跌33點　納指期貨跌逾0.3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款