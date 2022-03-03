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【社區隔離支援】csl及1O1O向醫護及隔離人士　贈本地流動數據（附登記方法）

科技 18:10 2022/03/03

分享：

香港電訊表示，已為最新興建的方艙醫院、社區隔離設施及檢疫設施，提供5G流動網絡覆蓋。

本港第五波疫情Omicron變種病毒傳播鏈不斷擴大，確診數字日日屢創新高，電訊服務供應商香港電訊今（3日）表示，已牽頭加建流動網絡基站，為最新興建的8個社區治療設施（方艙醫院）、社區隔離設施及檢疫設施，提供5G流動網絡覆蓋。香港電訊指，旗下的csl及1O1O將向需要暫住政府指定隔離中心人士及醫護人員，贈送免費本地流動數據。

香港電訊指，csl及1O1O客戶的醫護人員，較早前已可透過WhatsApp聯絡，並安排專人送上200GB 5G/4G本地流動數據（每30日100GB，共60日）：

  • csl：66562123
  • 1O1O: 65371010

非csl及1O1O客戶醫護　親臨門市提供證明即可

如非csl及1O1O客戶的醫護人員，由明日起亦可親臨任何一間csl及1O1O專門店， 只須出示員工證副本證明，即可享有免費200GB 5G本地流動數據SIM卡（每30日100GB，共60 日）。

另因應疫情關係，csl專門店及1O1O center的營業時間有所調整，可查詢csl專門店（致電+852 2512 3123，按6、1、2字）；查詢1O1O center（致電+852 2888 1010，按6、1、 1字）。

【疫情嚴峻】HKTVmall預告　隨時取消已付款訂單

【Amazon】實體店銷售增長不及預期　亞馬遜將關閉68間實體店

隔離人士包免費Now精選組合

對於需緊急入住政府指定檢疫中心或酒店人士，包括8個社區治療設施、社區隔離設施及檢疫設施，並且是csl及1O1O的客戶，用戶可提供檢疫中心或酒店房間門牌號碼相片及政府發出相關文件，透過WhatsApp聯絡獲取100GB免費本地流動數據（30日內有效），免費Now精選組合，及免費MOOV 16bit音樂服務。

  • csl：66562123
  • 1O1O：65371010

其5G流動網絡覆蓋最新8個社區治療設施、指定社區隔離設施及檢疫設施如下:

【疫市變陣】澳洲超市夥拍初創企業　推無人機送貨服務

責任編輯：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

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