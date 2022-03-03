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【無牆醫院@iM網欄】身心社靈 全人健康 延續135載

名人薈萃 17:35 2022/03/03

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秉承那打素「矜憫為懷」精神，雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會(下稱「慈善基金會」)從醫院服務推展至不同範疇社會服務，包括院牧、長者護養、復康、教育及文化推廣及社區服務，為有需要人士提供「全人關顧」理念的適切服務。

院牧服務

於1950年代，雅麗氏何妙齡那打素醫院(下稱「那打素醫院」)率先聘用全職傳道人負責宗教事務，隨後逐步發展為駐守醫院的牧養者團隊，分別於那打素醫院及東區尤德夫人那打素醫院，牧養關懷病人及家屬和員工，作合適的心靈輔導。院牧設有24小時緊急候召服務，為危急及有急切需要的病人及家屬提供心靈支援，陪伴走過艱難時間。為應對日益增加的服務需求，於那打素醫院開辦「臨床牧關訓練」課程，培訓具臨床經驗的專業院牧。

長者護養

隨着香港人口老化日益嚴重，對於提供高度護理的院舍需求尤其殷切。於1999年，慈善基金會於九龍灣開設護養院舍，是全港首六間政府資助護養院之一。雅麗氏何妙齡那打素護養院致力關顧院友的身、心、社、靈各方面的需要，由跨專業團隊為每名院友制定個人化照顧計劃，並與地區醫院建立「連貫性醫護照顧」服務，減低院友入住醫院的機會。近年，護養院添置多項樂齡科技產品，協助院友提升對復康運動的興趣及增強運動效益。另外，為照顧晚期院友而推行的「圓善安老服務」，藉由加強紓緩護理，安排「舒適餵食」及與其家人積極溝通，讓院友能在家人陪伴下於院舍安祥及有尊嚴地離世。

外展復康服務

那打素外展復康事工由物理治療師、職業治療師、護士、社工及復康助理等不同專業人員組成，提供到訪式家居復康及護理服務，並得到雅麗氏何妙齡那打素醫院的支援，以社區及醫院「雙重本位」模式運作。2019年，那打素外展復康事工成為社會福利署「長者社區照顧服務券試驗計劃」的家居服務提供者，為被評估為中度至嚴重缺損的長者提供服務。自2000年成立以來，服務人數已達數十萬人。

教育及文化推廣

慈善基金會於2002年成立那打素全人健康持續進修學院，致力推廣「矜憫為懷」文化和實踐「全人健康、全人關顧」的理念，期盼藉教育活動，一方面支援醫療服務人員在全人健康的平衡；另一方面，增強醫療服務人員對長者的認識和關注，以及實踐全人關顧的熱心和技巧。

社區服務

2018年慈善基金會與香港防癌會及基督教家庭服務中心合作推展「攜手同行」癌症家庭支援計劃，獲香港賽馬會慈善信託基金資助經費，在新界區營辦大埔中心，為不同階段的癌症患者和家人提供全人關顧模式的支援。2021年，慈善基金會再次獲得四年資助，為癌症患者、康復者及照顧者提供全方位支援服務，尤其針對年青癌患者及其照顧者提供更多元化的社交及心理支援。

今年是雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會135週年暨雅麗氏何妙齡那打素醫院遷院大埔25週年。我們將繼續發揚「矜憫為懷」精神，開展更多配合社會需要的「全人關顧」 服務。

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作者_雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會簡介：

為實現「無牆醫院」精神，雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會主動走出醫院，進入社區為大家提供最專業、最準確的健康護理及復康資訊。

機構網站：https://www.nethersole.org.hk/

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撰文 : 雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會

欄名 : 無牆醫院

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