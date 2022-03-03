【有相睇】全屋品味裝修通透光猛　黃大仙已補價居屋553萬沽

疫情加劇，政府或下禁足令，想趁樓價下調時入市的買家也提早出動。富誠地產羅文通表示，翠竹花園有2房單位以自由市場價553萬元成交，單位內裝修新淨完好。

成交單位為黃大仙居屋屋苑翠竹花園8座中層B室，單位為2房間隔，實用面積480平方呎，座向北面，望獅子山景。單位日前以553萬元自由市場成交，實用呎價11,521元。由代理提供的單位相可見，單位望全山景，附有開放式廚房，全屋開揚通透。

單位相片（由代理提供）

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據了解，原業主於2010年08月以188萬元自由市場價購入，有持有單位12年，是次轉手賬面獲利約365萬元，升值近1.94倍。翠竹花園位於黃大仙翠竹街8號，為私人參建居屋，提供3,524個單位，實用面積由430至660平方呎不等。

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