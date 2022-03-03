  • 21°C
香港時間 : 2022303日 (四) 18:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】全屋品味裝修通透光猛　黃大仙已補價居屋553萬沽

股樓投資 17:33 2022/03/03

分享：

疫情加劇，政府或下禁足令，想趁樓價下調時入市的買家也提早出動。富誠地產羅文通表示，翠竹花園有2房單位以自由市場價553萬元成交，單位內裝修新淨完好。

成交單位為黃大仙居屋屋苑翠竹花園8座中層B室，單位為2房間隔，實用面積480平方呎，座向北面，望獅子山景。單位日前以553萬元自由市場成交，實用呎價11,521元。由代理提供的單位相可見，單位望全山景，附有開放式廚房，全屋開揚通透。

單位相片（由代理提供）

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映︰【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

據了解，原業主於2010年08月以188萬元自由市場價購入，有持有單位12年，是次轉手賬面獲利約365萬元，升值近1.94倍。翠竹花園位於黃大仙翠竹街8號，為私人參建居屋，提供3,524個單位，實用面積由430至660平方呎不等。

同場加映︰【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【有相睇】寶翠大廈改則戶廳大房大　全屋實用雅裝吸上車客435萬入市
2022/03/01
【有相睇】寶翠大廈改則戶廳大房大　全屋實用雅裝吸上車客435萬入市
【二手樓價】疫下良機買港島減價盤　北角寶城閣548萬沽　業主3年微蝕7萬離場
2022/03/01
【二手樓價】疫下良機買港島減價盤　北角寶城閣548萬沽　業主3年微蝕7萬離場
【二手樓價】「財爺plan」威力無窮　買家怕搶輸另外兩組客　睇中即花1088萬入市
2022/03/02
【二手樓價】「財爺plan」威力無窮　買家怕搶輸另外兩組客　睇中即花1088萬入市
【二手樓價】筲箕灣香島三房呎價跌穿2萬　業主損手逾「1球」離場
2022/03/02
【二手樓價】筲箕灣香島三房呎價跌穿2萬　業主損手逾「1球」離場
【二手樓價】家人支持添信心　睇樓3日即扑鎚買上水中心　成交價險守500萬
2022/03/02
【二手樓價】家人支持添信心　睇樓3日即扑鎚買上水中心　成交價險守500萬

你可能感興趣

【有相睇】寶翠大廈改則戶廳大房大　全屋實用雅裝吸上車客435萬入市
18:17 2022/03/01
【有相睇】寶翠大廈改則戶廳大房大　全屋實用雅裝吸上車客435萬入市
【二手樓價】疫下良機買港島減價盤　北角寶城閣548萬沽　業主3年微蝕7萬離場
18:50 2022/03/01
【二手樓價】疫下良機買港島減價盤　北角寶城閣548萬沽　業主3年微蝕7萬離場
【二手樓價】「財爺plan」威力無窮　買家怕搶輸另外兩組客　睇中即花1088萬入市
16:28 2022/03/02
【二手樓價】「財爺plan」威力無窮　買家怕搶輸另外兩組客　睇中即花1088萬入市
居屋 翠竹花園 黃大仙

上一篇文章

【無牆醫院@iM網欄】身心社靈 全人健康 延續135載

下一篇文章

【二手樓價】內地客散貨捱足逾4年　廣播道豪宅勁蝕千萬　今年最大蝕幅
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大行點睇】新世界中期績後 大行最新評級及目標價一覽
【大行點睇】新世界中期績後 大行最新評級及目標價一覽
【二手樓價】筲箕灣香島三房呎價跌穿2萬　業主損手逾「1球」離場
【二手樓價】筲箕灣香島三房呎價跌穿2萬　業主損手逾「1球」離場
【俄烏局勢】據報北溪二號公司已裁掉所有員工 考慮申請破產
【俄烏局勢】據報北溪二號公司已裁掉所有員工 考慮申請破產
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【二手樓價】荃灣中心兩房上車首期40萬有找　業主減價平賣只因當年買得平
【二手樓價】荃灣中心兩房上車首期40萬有找　業主減價平賣只因當年買得平
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款