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【烏克蘭戰爭】俄軍64公里長車隊停滯 未加緊推進基輔

環球政治 17:34 2022/03/03

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俄羅斯與烏克蘭戰事已進入第8日，烏克蘭軍繼續死守首都基輔等地區，有美國衛星圖像公司指俄軍車隊長達64公里。英美指俄軍車隊已停滯不前多時，估計俄軍可能因補給問題加上烏軍頑抗，暫時並未加緊推進至基輔。

【烏克蘭戰爭】拜登指控俄攻擊平民 拒定義為戰爭罪 【下一頁】

衛星圖像公司Maxar Technologies指，周一（2月28日）拍攝到的衛星圖像顯示基輔以北的俄軍車隊綿延約40英里（約64公里），規模遠超早前外界估計的17英里（約27公里）。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）周三（2日）表示，當局估計俄軍車隊在過去24至36小時內都沒有明顯的軍事行動進展。

柯比表示俄軍可能基於多個因素出現停滯，包括刻意重整軍隊及評估軍情、後勤及支援方面的挑戰、烏軍的頑強抵抗拖慢進度。

【烏克蘭戰爭】澤連斯基稱近萬俄軍被殲 政府邀俄母領被俘兒 【下一頁】

美國國防部分析指俄軍在烏克蘭南部遭受的抵抗力度似乎較北部低，而南部兩個關鍵地區赫爾松（Kherson）及馬里烏波爾（Mariupol）的戰況仍存變數。但柯比估計隨著俄軍逼近上述兩地，勢必面臨更大阻力。

英國國防部的情報與美方類似，指俄軍車隊在三日內都無明顯進展。英方指由於烏軍頑抗和後勤問題，導致俄軍車隊一直無法加緊推進，仍距離基輔約30多公里遠。

英方估計烏克蘭仍掌控哈爾科夫（Kharkiv）、切爾尼戈夫（Chernihiv）及馬里烏波爾這3個城市，至於赫爾松的戰況則未能確定，但證實部分俄軍已進入赫爾松。

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責任編輯：鄭錦玲

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