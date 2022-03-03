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【歐元定存】歐元定存息最高2.5厘 賺息彌補滙價積弱

17:38 2022/03/03

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中美資滙市專家對歐洲會否於今年底加息呈分歧，主要繫於俄烏戰役。

歐洲央行將於下周四(3月10日)議息，面對俄羅斯入侵烏克蘭，市料將重創歐洲經濟。大行花旗料歐盟區於今年內或難以加息。業界認為，對歐元有需要者，無謂在低殘價斬纜蝕讓，反而在捱近1.1逾兩年低位小注收集。可是，信銀國際的專家卻唱反調，料歐洲於第4季先加0.25厘，但無助歐元積弱、市料今年或下試1.07才反覆尋底，業界建議先開立歐元定期存款，博賺息彌補滙價損失。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，在最新事態發展下，歐元區下行增長風險，已經開始主導該地區央行的辯論。 歐洲央行可能會不太理會油價或通脹飈升，央行或預期待至年底、甚至更晚的時間，才首次作政策利率調整。

廖嘉豪補充，歐元兌美元料3個月內、半年及1年的目標價預測皆為1.16。

聯儲局主席鮑威爾昨晚暗示3月17日(本港時間)只加0.25厘，廖嘉豪今早再補充，現在預計3月美國只加息 25 個基點 ，留待5月才重手加息50 個基點。6月、7月、9月、10月、12月會議每次都加息 25 個基點，今年合共加息7次、累計上調2厘；到2023年底的政策利率達到 2.75厘至3厘。但維持美元預測，料3個月內見94.63、半年到1年為95.26，長期目標96.4。

中信銀行(國際)首席經濟師卓亮回覆本報查詢指，預計今年第四季歐洲仍有機會加息0.25厘，明年每季都加0.25厘，合共上調5次、累計共加1.25厘。戰事雖然對經濟前景蒙上陰影，但同時導致通脹加劇，預計對央行貨幣政策影響中性。料歐元今年高低位為1.09至1.16，年底目標1.13。

大新(02356)高級經濟師温嘉煒今午回應，預期歐洲央行有機會提前至第三季結束常規買債，年內料加息不多於兩次（合共20基點）。若烏俄衝突持續一段較長時間，或刺激通脹進一步升溫，但亦會削弱歐元區經濟前景，可能令歐洲央行調整政策時更審慎。歐元兌美元年內或在1.07至1.16範圍之間上落。

然而， 華僑永亨認為，歐央行今年難按計劃加息，畢竟俄烏危機惡化，歐洲的天然氣等商品能源依賴俄羅斯，可惜2月份通脹創新高，唯恐歐元區有滯脹風險，窒礙經濟復甦，累歐元兌美元考驗1.11約20個月低位。未來兩周料兌美元的上落區間在1.08 到1.128 ，兌港元在8.44有支持、阻力區約為 10水平。

現時4間大小行有提供歐元定期存款，包括渣打香港(02888)、華僑永亨及大眾銀行，當中高息王是花旗的1個月年息有2.5厘。

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那邊廂，猶記得上月環球投資者憧憬歐元利率漸正常化、一度刺激滙價勁彈，變相加快美元見頂；殊不知約1個月後已大逆轉。華僑銀行經濟師謝棟銘曾於2月中作分析，市場對歐洲央行最快下半年開始加息的預期形成，對金融市場帶來兩大衝擊，⑴首要衝擊是退出負利率。事實上，2022年金融市場上最誇張的數據之一，就是負利率債券規模的大幅縮減，從年初超過11萬億美元，回落至約4萬億美元左右，今年以來跌幅至少已超過60%。

謝棟銘拆解，歐洲進入負利率的預期是2014年開始，從2014年開始，歐元區出現較大規模的資本外流，歐元也從負息預期形成前的1.35、回落至1.1附近。如果逆轉，長期來看或許將對歐元帶來結構性支持。

 (2)第二個衝擊就是歐元作為融資貨幣的地位將出現變化。作為全球繼美元之後流動性第二佳的貨幣，自從歐元區進入負利率後，歐元就像日圓靠攏成全球的融資貨幣之一。歐元負債與其他高收益貨幣資產的錯配，成為一種常見的組合。

謝楝銘重申，歐洲央行加息預期的變化，將繼續左右外滙市場。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君
 

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