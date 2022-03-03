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【產品安全】谷歌旗下Fitbit爆出電池過熱燒傷問題 需回收100萬隻lonic智能手錶

環球政經 18:50 2022/03/03

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美國消費品安全委員會（CPSC） 於周三（2日）表示，谷歌（美：GOOGL）旗下的消費電子健身產品公司Fitbit，從2017年至2020年銷售的lonic智能手錶，傳出電池過熱導致用戶燒傷的報告，使得Fitbit需要召回超過100萬支Ionic智慧手錶。

【溫股知新】俄烏只是第一關   投資高息股最啱

Fitbit收到共174份有關電池過熱的燒傷報告，115份為美國境內，59份為海外市場。Fitbit在美國售出了約100萬隻手錶，國際上則售出了約69.3萬隻，Fitbit表示收到的燒傷報告「數量非常有限」，召回的智慧手錶數量不到售出的0.01%，但由於仍然存在風險，因此Fitbit出於謹慎起見，還是作出了回收的決定。Fitbit表示，是次自願回收不會影響其他Fitbit智能手錶或健身追踪器。

有意退款的用戶，可瀏覽Fitbit就今次事件設立的回收網頁

【港股通】中金預料多達24隻港股 或獲納入港股通【下一頁

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責任編輯：嚴浩文
 

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