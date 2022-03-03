俄烏激戰避險情緒高漲　聯儲局加息穩中求進

俄烏戰況愈演愈烈，俄軍猛烈轟炸烏克蘭，但仍未取得主要城市的控制權。美國與西方國家盟友嚴厲制裁俄羅斯，禁止一些俄羅斯銀行及俄羅斯央行使用SWIFT結算系統，試圖切斷俄羅斯企業外滙融資來源，並可能導致俄方無法出口能源。由於俄烏戰事存在巨大不穩定性，避險情緒急劇升溫，資金買入黃金及美國國債等資產。另一邊廂，俄烏戰事加劇全球能源危機，原油升抵每桶110美元以上。

俄烏戰事令滯脹風險驟升，令央行收緊貨幣政策時更為棘手，一方面要抑制通脹風險，另一方面要避免過度緊縮導致經濟衰退。聯儲局主席鮑威爾出席聴證會時表示，支持本月會議上加息25基點，並對隨後會議上可能一次過加息超過25個基點持開放態度。筆者認為，不論俄烏戰事何時結束，對歐洲政治局勢及供應鏈影響深遠，聯儲局亦收起鷹派立場，避免在風高浪急時加息半厘引起市場過份震蕩，並轉移至穩中求進的模式收緊貨幣政策。然而，一旦通脹進一步失控，聯儲局必須以更進取的手段加息，金融市場將會出現更大震盪。

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