【俄烏局勢】連俄羅斯貓咪都被制裁　國際愛貓聯盟禁止俄國貓出口及參賽

俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國及歐盟等國家都祭出不同制裁手段，未想到的是就連俄羅斯的貓都遭到制裁。國際愛貓聯盟（Fédération Internationale Féline，FIFe）周三發聲明宣布，將限制俄羅斯貓的出口。

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FIFe在聲明中表示，對於俄羅斯入侵烏克蘭，逼使成千上萬的烏克蘭人逃離家園感到「震驚和恐懼」，FIFe同時禁止對俄羅斯貓發放血統證明書，以名禁止俄羅斯貓參展商參加任何FIFe舉辦的展覽及比賽。這項措施將由3月2日起實施，暫時直到5月31日，會根據實際情況考慮是否延長。

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另外，FIFe的董事會決定將部分預算，用於支持烏克蘭的養貓者和愛貓者。

FIFe於1949年在法國巴黎創立，為一個國際貓註冊組織，負責貓品種的認證，共有來自歐洲、南美和亞洲41個國家的43個成員，也是世界愛貓大會（World Cat Congress）的成員之一。

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