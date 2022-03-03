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【俄烏局勢】連俄羅斯貓咪都被制裁　國際愛貓聯盟禁止俄國貓出口及參賽

環球政經 19:40 2022/03/03

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俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國及歐盟等國家都祭出不同制裁手段，未想到的是就連俄羅斯的貓都遭到制裁。國際愛貓聯盟（Fédération Internationale Féline，FIFe）周三發聲明宣布，將限制俄羅斯貓的出口。

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

FIFe在聲明中表示，對於俄羅斯入侵烏克蘭，逼使成千上萬的烏克蘭人逃離家園感到「震驚和恐懼」，FIFe同時禁止對俄羅斯貓發放血統證明書，以名禁止俄羅斯貓參展商參加任何FIFe舉辦的展覽及比賽。這項措施將由3月2日起實施，暫時直到5月31日，會根據實際情況考慮是否延長。

【筍工推介】1823招聘客戶服務主管 月薪逾2.6萬元 中學畢業有行政工作經驗可申請【見下頁

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另外，FIFe的董事會決定將部分預算，用於支持烏克蘭的養貓者和愛貓者。

FIFe於1949年在法國巴黎創立，為一個國際貓註冊組織，負責貓品種的認證，共有來自歐洲、南美和亞洲41個國家的43個成員，也是世界愛貓大會（World Cat Congress）的成員之一。

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撰文 : 陳楚琨

制裁 烏克蘭 巴黎 俄羅斯 展覽 法國

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