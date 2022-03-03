▲ 【第五波疫情】香港電訊稱正加建基站為新建方艙醫院提供5G覆蓋 客戶若被隔離可獲免費數據及增值服務

第五波疫情確診人數繼續上升，政府宣布會興建多個社區治療設施（俗稱方艙醫院），香港電訊 （06823） 宣布，已牽頭積極加建流動網絡基站，為最新興建8個社區治療設施、社區隔離設施及檢疫設施，提供全面的5G流動網絡覆蓋，讓需要暫住政府指定隔離中心人士，時刻可與外間保持緊密聯繫。

香港電訊提到，由疫情至今，csl及1O1O客戶如緊急需要入住政府指定檢疫中心或酒店，公司會已送上100GB本地流動數據、免費Now精選組合，及免費MOOV16 bit音樂服務，陪伴隔離人士渡過疫情。

此安排亦會適用於政府即將興建8個社區治療設施、社區隔離設施及檢疫設施。客戶只需提供檢疫中心或酒店房間門牌號碼相片及政府發出相關文件，透過WhatsApp（csl：66562123或1O1O：65371010）聯絡，便會送上免費本地流動數據及相關增值服務。

CSL Mobile免費送流動數據予醫護人員

同時，香港電訊旗下CSL Mobile為支持醫護人員，如醫護人員因工作需要暫住其他地方以保障自己家人安全，亦送上免費本地流動數據，讓他們時刻可以與家人聯繫，詳情如下：

csl及1O1O客戶的醫護人員，較早前已可透過WhatsApp（csl：66562123或1O1O：65371010）聯絡我們，我們便會安排專人送上200GB 5G/4G本地流動數據（每30日100GB，共60日）。 如非csl及1O1O客戶的醫護人員，由明日起亦可親臨任何一間csl及1O1O專門店，只須出示員工證副本證明，即可享有免費200GB 5G本地流動數據SIM卡^（每30日100GB，共60日）。

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