【香港經濟】香港2021年第4季港口貨物吞吐量　按年下跌11.9%錄5,400萬公噸

政府統計處今日公布，船隻、港口貨物及貨櫃的2021年第4季的統計數字。其港口貨物吞吐量按年下跌11.9%，為5,400萬公噸。當中，抵港港口貨物及離港港口貨物，按年分別下跌15.6%及4.8%。

經季節性調整的港口貨物吞吐量，按季比較下跌6.3%。當中，抵港港口貨物及離港港口貨物，分別較上季下跌5.0%及8.6%。

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2021年全年，港口貨物吞吐量按年下跌14.3%，為21,370萬公噸。當中，抵港港口貨物及離港港口貨物，按年分別下跌20.6%及0.7%。

第4季海運貨物升2.6% 河運貨物跌33.8%

2021年第4季海運和河運貨物的統計顯示，海運貨物較2020年第4季上升2.6%，達3,780萬公噸；河運貨物則下跌33.8%，為1,620萬公噸。

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抵港港口貨物中，2021第4季的進口及抵港轉運貨物（見表），較2020年第4季分別下跌24.0%及4.4%，為1,750萬公噸及1,650萬公噸。

離港港口貨物中，出口（包括港產品出口和轉口）及離港轉運貨物按年分別下跌5.9%及4.4%，為480萬公噸及1,520萬公噸。

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責任編輯：馬意文