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【第五波疫情】香港電訊加建網絡基站為社區治療隔離設施提供5G網絡 並送前綫醫護人員流動數據

股樓投資 23:28 2022/03/03

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第五波疫情嚴峻，香港電訊牽頭積極加建流動網絡基站，為最新興建8個社區治療設施（俗稱方艙醫院）、社區隔離設施及檢疫設施，提供全面的5G流動網絡覆蓋，讓需要暫住政府指定隔離中心人士，時刻可與外間保持緊密聯繫。

【電盈業績】 電訊盈科去年核心EBITDA增6% MIRROR效應 免費電視業務首度扭虧【見下頁】

同時，香港電訊旗下CSL Mobile為支持全港所有走在疫情最前綫醫護人員（如醫護人員 因工作需要暫住其他地方以保障自己家人安全），公司亦送上免費本地流動數據，讓他們時刻可以與家人聯繫。

有關詳情：

csl及1O1O客戶的醫護人員，較早前已可透過 WhatsApp（csl：66562123 或1O1O：65371010）聯絡，並會獲專人送上200GB 5G/4G 本地流動數據（每30日100GB，共60日）。

 如非csl及1O1O客戶的醫護人員，由周五（4日）起亦可親臨任何一間csl及 1O1O專門店，只須出示員工證副本證明，即可享有免費200GB 5G本地流動數據SIM卡（每30日100GB，共60日）。

另一方面，因應疫情關係，csl專門店及1O1O center 的營業時間會有所調整，查詢csl 專門店請致電2512 3123（按 6、1、2 字）；查詢 1O1O center 可致電2888 1010（按 6、1、 1 字）查詢。

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

由疫情至今，csl 及 1O1O 客戶如緊急需要入住政府指定檢疫中心或酒店，公司已送上100GB本地流動數據（30日內有效）、免費 Now 精選組合，及免費 MOOV16 bit 音樂服務， 陪伴隔離人士渡過疫情。 此安排亦會適用於政府即將興建8個社區治療設施、社區隔離設施及檢疫設施。客戶只需提 供檢疫中心或酒店房間門牌號碼相片及政府發出相關文件，透過 WhatsApp（csl： 66562123 或 1O1O：65371010）聯絡，便會送上免費本地流動數據及相關增值服務。

【阿里巴巴9988】一文看清阿里巴巴公布上季業績後大行評級【見下頁】

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同場加映【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

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記者：張以正

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香港電訊－SS（06823） csl 港股

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