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國際生科公司Oculis獲OCS-05全球開發及商業化授權　研首款針對青光眼神經保護方法

股市 17:03 2022/03/03

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國際生科公司Oculis獲視神經炎療法OCS-05全球開發及商業化授權　研首款針對青光眼神經保護方法

國際生物科技公司Oculis S.A.與私人轉化神經科學研發公司Accure Therapeutics達成授權協議，Oculis取得在全球開發與商業化視覺神經炎療法OCS-05（原稱：ACT-01）的獨家權利。

Oculis表示，結合OCS-05技術，公司有潛力開發市場首款針對青光眼，以及其他視神經病變的神經保護方法。目前，Oculis計劃進一步擴展此研究項目，正在與美國、歐盟以及中國等地的監管機構洽談。

OCS-05是一種首創小分子，在急性視神經炎及青光眼等視神經受影響的情況下，OCS-05能夠保護神經軸突，以免慢性視覺受損。目前，在已完成的1期研究數據顯示，OCS-05在健康志願者中單劑量及多劑量具備良好的安全性及耐受性。

Oculis首席營運官兼中國區總經理丁偉波表示，青光眼在全球各地，包括中國，均缺乏有效的治療方法，現時國內青光眼患者人數超過3000萬，是導致失明的第四大原因，相信OCS-05在中國的的需求及市場潛力將十分巨大。

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