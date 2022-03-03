【劉‧住保鮮期@iM網欄】亂世疫境下無阻 發揮義工正能量

近期實在有太多朋友需要在家工作，分分鐘朝八晚九，比返實體工更忙。任職大公司人力資源部主管的好友，雖然也很忙碌地在家工作，但空閒時間亦一如既往積極做義工回饋社會，疫境中繼續服務弱勢社群。唯一不同的就是當今做義工是可以在線上進行，透過視像會議為她的服務對象提供知識型的協助。

好友她擁有20多年人事管理、人力資源策劃和人材培訓經驗，對傳授見工面試技巧于新鮮人，怎會有難度？而她參與的義工服務單位名為Junior Achievement (JA) Worldwide。這個國際性非牟利青少年組織，專門為25歲以下的青少年，提供在學/在職的實驗性學習計劃。簡單來說，就是讓缺乏資源的基層年青人在資深從業員的指導下，學習關於財務、創業或應徵技巧，以便早作就業準備。

早前，JA將好友配對為幾位即將中學畢業的青年人進行培訓。好友透過視像會議為他們提供準備就業的指導服務，當中一個18歲的男同學，讀書成績尚可兼外型俊俏陽光味濃。而身為「外貌協會會員」的好友，當然更加用心地去為同學介紹職場求職大法，準備細節和面試技巧。一輪解說後，男同學只淡然說了一句「我是不會應徵這些寫字樓的工作的」。朋友當然大惑不解，亦有懷疑是否太刻意將自己認為是美好的東西強加於人，一秒之間開始懷疑人生。後來，她了解到原來男同學家境清貧，一直與父母和兄弟共住小劏房，只靠父親微薄收入，生活拮据。縱然寫字樓的工作有比較清晰的晉升階梯和舒適的工作環境，但他眼前最基本的衣食住行還未到位，刻下有階梯他亦未能爬上去，而且要他每天穿着得體去返寫字樓工，對他來說很是奢侈。他現時最需要的是一份收入好又穩定的工作，做物流司機或者做地盤工人也在所不計，一心只求早日賺錢幫補養家。此刻，朋友終於明白她好心落力講解徒勞無功，皆因錯在事前對受衆的需要理解不足，有點老貓燒鬚。但歸根究底做義工的目的，都是想幫助他人。結果，她「為人為到底」介紹了這位養家迫切的男同學，到友人的大型網店應徵送貨員，並指導他如何推介自己長處和表現對工作的渴求，最後成功受聘於畢業後入職。

當大家正關心外圍環境戰爭，眼前社會嚴峻疫情，市民瘋搶食品物資的時候，這個小故事看似「唔係好起眼」，但想想其實我們生活當中還有很多好人好事，像願意無償付出幫助別人的熱心朋友，亦有能屈能伸努力求存的年輕人。縱然逆境生活無奈，但還請保持希望，風水是會輪流轉，總有一日會谷底翻身！

相片來源：JA Hong Kong Facebook