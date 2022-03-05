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【清酒新世界@iM網欄】口感清爽的濁酒 三千櫻．五

名人薈萃 08:16 2022/03/05

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最近天氣開始回暖了，證明真正的春天終於來臨了，當然每一年香港的春天其實也非常之短，通常還沒有意識到春天的到來，就已經踏入了夏天，說到季節是時候介紹一下以往較少提及的季節酒了。

當然三千櫻除了推出清酒，他們還有兩款季節酒，一款是春季的櫻 濁酒，另一款則是夏季的夏 濁酒，從名字來看好像只有季節的不同，接下來讓我來分享一下兩款季節酒有什麼不同之處吧。

櫻 濁酒的酒標上有櫻花剛開花時的圖案，這是一款微發泡的濁酒，採用了60%精米步合的愛山米來釀造，口感比較清爽，香氣澎湃，打開瓶蓋時能嗅到甜甜的果香，酸度、甜度都十分平穩，完全能夠體驗出愛山的特點，而且酒精含量降低至8%，非常適合清酒初學者作為入門清酒。不過，當打開酒蓋的時候千萬要小心，因為瓶中的二氧化碳有機會會噴出，所以打開的時候要記得把清酒以45度角放置，然後再慢慢打開。

夏 濁酒的酒標上則有炎熱夏天及藍天白雲的圖案，夏季酒跟春季酒不一樣的是，酒造採用了一年一度才能收割的北雫，並將酒米磨至45%精米步合來釀造，去年更首次挑戰使用來自東川町的北雫，除了柔軟的口感外，還以微甜的餘韻作收尾。這款夏季酒可以享受到酒精含量保持在14%的清淡口味，即使在炎熱的天氣也能讓人感到爽快的享受，同樣地這款清酒也有極高的二氧化碳，所以打開瓶蓋的時候也要小心，不然會像香檳一樣把塞子噴出。

總括來說，三千櫻雖然環境跟過去不一樣，但還是我們熟悉的三千櫻，他們一直都保持着自己對清酒的理念去釀酒，這次更是離鄉別井到一個新世界去繼續發展，更採用以往沒有用過的酒米來繼續保持清酒的優良品質，這絕對是值得尊敬的。

地址：北海道上川郡東川町西2号北23番地
電話：0166-82-6631
官網：https://michizakura.jp/

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：
熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : Chris Wong（汪廷謙）

欄名 : 清酒新世界

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