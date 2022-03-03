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【職場管理】IT人混合工作模式　5招助企業挽留人才

商業 16:53 2022/03/03

分享：

疫情持續兩年，各行業實行混合工作（Hybrid Work ）模式，不少企業報亦認同混合工作模式有效提升工作效率。其中資訊科技行業在混合模式下成效更顯著，亦為僱主解決人才流失問題。

【職場熱話】Google美國員工結束在家工作　4月起重開辦公室

據《Enterprisersproject》報道，許多企業人才認為疫情即使過去，仍然希望以混合模式工作，但僱主卻持有懷疑態度，認為辦公室工作是最佳方式，人力資源管理正面對前所未有的緊張狀態，雙方立場有分歧，企業及管理人員需作更靈活調整策略留住人才。

5招調整策略
報道提及，在不同工種中，IT專才流失率最為嚴重，混合工作模式是他們想要的工作方式，員工希望能按照自己的工作模式調配時間。面對情況，管理人員可以用下列5招調整策略，挽留人才及減低招聘壓力。

【職場文化】遙距工作令孤獨感大增　3招紓緩員工心理需求

1.隨處都是辦公室：以往工作都於辦公室進行，混合模式下，工作不再指定是辦公室，員工可於他們認為最適合的地方工作，如，在家、辦公室或咖啡店。管理人可隨時因應工作要求調配員工的工作地點，並提供需要的工作空間，調整混合模式工作新思維。

2.給員工靈活選擇：企業不應限制員工在特定時間或地點工作，可根據員工需要給予靈活選擇權，提升公司與員工相互信任。

3.著重工作質量：管理者需根據現況調整團隊心態，混合工作模式中，不能用辦公時間計算工作效率，要看工作質量及結果，而非以因循地以工作時數作衡量。報道引述全球人力資源公司Robert Half研究報告指，其實45%遙距工作人員每天工作時間超過8小時，其中68%更會在周末工作；另一項研究顯示，每星期在家工作一天也能提升4.8%的工作效率。

4.高透明度的工作：遙距及在家工作讓各員工發生許多不公平情況，公司管理應在數碼年代的工作環境下提供高透明的管理模式。

5.管理人要懂協調工作：混合模式更需要管好團隊合作，遙距方式合作易讓同事之間出現摩擦，公司應留意及在當中協調，讓員工適應多變的工作模式，而非強迫員工學習新的工作方式。

責任編輯：向頌勤

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