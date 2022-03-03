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【品味投資】梵高居療養院時繪風景畫贈摯友 五月首現紐約佳士得拍賣場

理財智慧 18:00 2022/03/03

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印象派大師梵高（Vincent van Gogh）一生創作了2100幅作品，而其作品「阿比勒丘陵附近的田野」（Champs près des Alpilles），將領銜登場於佳士得（Christie’s）紐約今年5月舉辦的20世紀藝術品拍賣，是該畫作首次現身拍賣場，估價約4500萬美元（折合約3.5億港元）。

「阿比勒丘陵附近的田野」由梵高在聖雷米（Saint-Rémy）療養院時所繪畫，並寄贈予摯友郵遞員魯倫（Joseph Roulin）。畫作在日前於倫敦舉辦的20及21世紀藝術拍賣預覽展時首度亮相之後，將來港巡展後再回紐約拍賣。

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這幅「阿比勒丘陵附近的田野」刻劃了聖雷米附近綠油油的麥田和高大的樹木組成的遼闊遠景，以及橘色調的天空，還展現了阿比勒丘陵附近的田野，用色大膽，充滿表現力。畫作本來於荷蘭奧特洛的庫勒穆勒博物館（Kröller-Müller Museum）典藏。

預覽展率先曝光了五月紐約拍賣的第一波焦點，除了梵高的作品外，還有歐姬芙（Georgia O’Keeffe）於1937年繪畫的「來自瑪姬的向日葵」（A Sunflower from Maggie）。

同場加映 【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

「來自瑪姬的向日葵」是由波士頓美術館（Museum of Fine Arts Boston，MFA）所釋出的館藏，拍賣所得將用於博物館採購館藏之用，估價約600萬美元起，是美國戰前藝術的代表作，歐姬芙雖以繪畫花卉而聞名，但以向日葵為主題的作品僅6幅。而題名中的「瑪姬」其實就是藝術家住在新墨西哥時的鄰居瑪姬（Magaret Johnson），當時強生公司的總裁夫人。波士頓美術館所釋出的另一幅歐姬芙所繪的美國西南部風景畫「 Abiquiu Trees VII」亦則將於5月中登上佳士得的美國藝術品拍賣專場。

同場加映 【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

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責任編輯：龍紀瑩

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梵高 拍賣 文娛藝術 博物館 倫敦 波士頓 繪畫 紐約

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