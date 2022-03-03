【超市商機】AEON STYLE油塘店今開幕　劃分食物及生活用區　超市搜羅日本及世界各地食物（多圖）

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港人在疫情下搶購蔬果肉類，相關食品的需求大。日本 AEON 集團引入的「AEON STYLE」概念，今年登陸油塘大本型。其早於 2022 年 2 月 23 日試業，並於 2022 年 3 月 3 日開幕。
二樓以「新鮮．日本．美味」作為主題，設有超級市場，並搜羅來自日本及世界各地的食物。「Delica+」區域及「PAIN DES CANTE」麵包店，提供款式多樣的日式便當、 輕食、麵包及甜品。
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油塘店按該區顧客的生活模式，進行規劃佈局。一樓以「簡約．時尚．舒適」作為主題，設有五大區域，當中包括：
1）「Home Living」
提供優質的廚房用品、浴室用品、餐桌用具及傢俬等，滿足家居生活所需。
2）「Fashion」
專賣各款日系男女 休閒及時尚服飾。
3）「Beauty Corner」
專為女生而設，提供一系列美妝護膚提案。
4）「Kids Zone」
提供一 系列潮流文具、玩具及精品。
5）「Pet Zone」
專賣多種類的日本品牌寵物糧食及用品。
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另外，新店開幕期間，由 3 月 3 日至 3 月 20 日，推出各項期間限定優惠，包括「AEON會員自動獲贈20元電子優惠券」、「碼」上掃齊齊賞Treasure Hunt、「女兒節」限定換購。
責任編輯：馬意文