▲ 【業績|物管股】越秀服務去年盈利大升8成 收入大增6成

越秀服務 （06626） 公布，去年總收入為19.2億元人民幣， 按年增長64.2%，盈利按年增長80.6%至3.6億元人民幣，整體毛利率為35%，按年增長0.5個百分點。公司宣派末期股息每股0.102港元。

分部收入看，自非商業物業管理及增值服務所得收入為14.3億元人民幣，按年增長75.7%，自商業物業管理及運營服務所得收入為4.9億元人民幣，按年增長38.2%。公司去年在管項目251個，在管面積為3890萬平方米，按年增長19.1%，合約面積為5840萬平方米，按年增長17%。

公司指，去年新簽約的項目有71個，新增合約建築面積為1020萬平方米，並首次打入北京、寧波、南通、重慶、無錫等新城市以及學校、高速公路服務區。此 外，2022年年初，公司成功中標福州地鐵2號線物業管理服務項 目，是公司首次承接廣州市以外的地鐵線路以公共交通為導向（TOD）物業管理服務項目。

越秀服務收報4.09元，升6.5%，成交額為706.5萬元，股價年初至今累升19.6%。

【ET財智Talk】俄烏局勢緊張 人民幣強勢有望持續？（立即收看）

相關文章：

【內房銷售】萬科上月銷售額跌35% 一文看清內房股2月銷售表現（不斷更新）

【盈喜】合景悠活受惠併購及增值服務收入增長 料去年利潤至少增110%

【業績│收租股】九龍倉置業去年基礎淨盈利減少13%、末期息0.64元 海港城商場收入跌7%

編輯：姚卓然