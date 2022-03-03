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【業績|物管股】越秀服務去年盈利大升8成　收入大增6成

股市 16:53 2022/03/03

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【業績|物管股】越秀服務去年盈利大升8成　收入大增6成

越秀服務 （06626） 公布，去年總收入為19.2億元人民幣， 按年增長64.2%，盈利按年增長80.6%至3.6億元人民幣，整體毛利率為35%，按年增長0.5個百分點。公司宣派末期股息每股0.102港元。

分部收入看，自非商業物業管理及增值服務所得收入為14.3億元人民幣，按年增長75.7%，自商業物業管理及運營服務所得收入為4.9億元人民幣，按年增長38.2%。公司去年在管項目251個，在管面積為3890萬平方米，按年增長19.1%，合約面積為5840萬平方米，按年增長17%。

公司指，去年新簽約的項目有71個，新增合約建築面積為1020萬平方米，並首次打入北京、寧波、南通、重慶、無錫等新城市以及學校、高速公路服務區。此 外，2022年年初，公司成功中標福州地鐵2號線物業管理服務項 目，是公司首次承接廣州市以外的地鐵線路以公共交通為導向（TOD）物業管理服務項目。

越秀服務收報4.09元，升6.5%，成交額為706.5萬元，股價年初至今累升19.6%。

【ET財智Talk】俄烏局勢緊張　人民幣強勢有望持續？（立即收看）

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編輯：姚卓然

港股 物業管理 物業管理股 越秀服務（06626）

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