【業績｜物管股】越秀服務去年盈利大升8成　正接觸3至5家流動性緊張房企的物管公司（第二版）

越秀服務 （06626） 公布，去年總收入為19.2億元（人民幣，下同）， 按年增長64.2%，盈利按年增長80.6%至3.6億元，整體毛利率為35%，按年增長0.5個百分點。越秀服務宣派末期股息每股0.102元。近期有不少房企出現流動性危機，管理層透露，有在接觸約3至5家該等房企旗下的物管公司，但公司仍按照一貫的投資標準作決定，包括合理估值、後續盈利潛力等作綜合研判，暫時目前未有確實的標的。

越秀服務董事會主席林峰表示，行業上現時出現了優質的收併購標的，而且估值及價格較去年同期有所回落，公司正密切關注，除了考慮規模外，還注重標的質量，特別是位處的區域、城市及居民的消費潛力，以及管理樓盤的質量。公司希望捉住機會，但也不會盲目擴張，一定是選好的標的公司或項目。

另外，他指，TOD業務是公司的特色，希望做大做強，公司在廣洲市的市場份額佔三分之一，仍有三分之三的市場空間可擴展。管理層又指，由於公司其他業務增長較為快速，希望未來TOD業務維持佔總收入不少於10%。

管理層認為，物管行業仍然分散，具整合空間，政策層面處於利好，公司目標2022年業績增長不低於行業水平，維持3年內在管面績達到1億平方米的目標。

非商業物管收入按年升75.7%

分部收入看，自非商業物業管理及增值服務所得收入為14.3億元，按年增長75.7%，自商業物業管理及運營服務所得收入為4.9億元，按年增長38.2%。公司去年在管項目251個，在管面積為3890萬平方米，按年增長19.1%，合約面積為5840萬平方米，按年增長17%。

公司指，去年新簽約的項目有71個，新增合約建築面積為1020萬平方米，並首次打入北京、寧波、南通、重慶、無錫等新城市以及學校、高速公路服務區。此 外，2022年年初，公司成功中標福州地鐵2號線物業管理服務項 目，是公司首次承接廣州市以外的地鐵線路以公共交通為導向（TOD）物業管理服務項目。

越秀服務收報4.09元，升6.5%，成交額為706.5萬元，股價年初至今累升19.6%。

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編輯：姚卓然、袁諾曦