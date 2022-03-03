  • 22°C
香港時間 : 2022303日 (四) 17:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貨幣】3香港即日起接受加密貨幣付款　客戶可比特幣交電話費、買手機　零手續費兼不設最低消費

股市 16:35 2022/03/03

分享：

【加密貨幣】3香港即日起接受加密貨幣付款　客戶可比特幣交電話費、買手機　零手續費兼不設最低消費

和記電訊 （00215） 旗下 3 香港宣布與與數碼資產交換平台FTX US合作，3香港客戶日後可透過指定的加密貨幣，於網上支付電話帳單、購買電訊產品及增值服務。有關服務將由FTX US加密貨幣交換服務「FTX Pay」提供。

由即日起，香港客戶可透過發送及接收指定的加密貨幣 ，於網上支付月費、購買流動裝置和增值服務，以及於3香港的電子商務平台3Mall購物。新支付方式預期將於四月第二階段拓展至 3 門市。據了解，指定加密貨幣初步為比特幣（BTC，Bitcoin）及以太幣（ETH，Ethereum）。

用戶須使用 FTX Pay功能 每次交易預計15 分鐘內完成

用戶須開啟 FTX US 帳戶以使用 FTX Pay 的功能。FTX Pay 支援多款錢包類種， 3 香港不會收取客戶任何行政費用，亦不設最低消費額。每次加密貨幣交易預計於 15 分鐘內完成，視乎所使用加密貨幣的種類、相應營運及合規要求而定。只有香港居民可使用有關服務，服務並不會於中國內地提供。

和記電訊古星輝：冀為客戶進入元宇宙消費提供新平台

和記電訊執行董事及行政總裁古星輝表示，很高興成為本港首家接受加密貨幣付款的電訊商，自去年七月首次踏足加密藝術市場後，便積極籌備推出此項支付方式，今次3 香港與 FTX US 合作，推出 FTX Pay 虛擬貨幣支付方式，冀為客戶進入元宇宙消費提供新平台。

FTX 支付主管 Adam Jacobs 表示，一直希望為客戶提供嶄新、具創意地使用加密貨幣，其中一步就是協助類似 3 香港等企業為客戶提供選擇以支付賬單。

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

 

相關文章：

【業績｜電訊股】和記電訊去年EBITDA跌12%、派末期息5.21仙　預告今年中期或派特別息

【第五波疫情】3香港與東南亞物流科創Zeek合作　提供免費配送服務

【第五波疫情】3香港夥百佳推5間店中店　上台可享抗疫優惠

和記電訊香港（00215） 虛擬貨幣 電訊商
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨升12點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升12點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【全民檢測禁足】香港新增55,353宗確診、超越美國昨日感染人數　林鄭：全民檢測會照顧市民日常生活所需
【全民檢測禁足】香港新增55,353宗確診、超越美國昨日感染人數　林鄭：全民檢測會照顧市民日常生活所需
【烏克蘭戰爭】俄羅斯警告第三次世界大戰將是「核戰」　歐洲股市、美股期貨暫微升　油價升近6%
【烏克蘭戰爭】俄羅斯警告第三次世界大戰將是「核戰」　歐洲股市、美股期貨暫微升　油價升近6%
【第五波疫情】萬寧53間分店由3月1日起停業　遍佈港九新界各區（附分店名單）
【第五波疫情】萬寧53間分店由3月1日起停業　遍佈港九新界各區（附分店名單）
【SWIFT】摩通戴蒙：俄羅斯銀行剔出SWIFT或釀「意想不到的後果」
【SWIFT】摩通戴蒙：俄羅斯銀行剔出SWIFT或釀「意想不到的後果」
【港股ADR+夜期】滙豐ADR高港4%越53關　夜期升105點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】滙豐ADR高港4%越53關　夜期升105點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款