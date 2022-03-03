【有故事的人@iM網欄】結一段塵緣 一棵開花的樹

BFF 系列: 《一棵開花的樹》

我已在佛前求了五百年

求佛讓我們結一段塵緣

佛於是把我化做一棵樹

長在你必經的路旁

──席慕容

胡傑早察覺到藍駿和赫菁菁的感情有缺口。

怎麼會看不到？胡傑和藍駿是多年的好兄弟，他們小時候住在同一小區，上同一小學、中學，連每週陪老媽上菜市場的時間都一樣。

藍駿駿從小就很照顧胡傑，大學時胡傑無數次花光了錢的日子，藍只輕責一句臭小子，就分給他袋裡剩下的飯錢。

難怪說，飯是人家的香！

他們是好兄弟，而胡傑覺得，比起藍駿，自己更瞭解他。

至於赫菁菁，胡傑跟她共事，看著她一年前進公司，她在人事部，胡傑在營業部。

不知道藍駿和赫是怎麽認識，但他倆走在一起不到兩個月，胡傑已在公司裏看到赫菁菁跟不同部門的男生拋媚眼，賣弄風騷，偶爾還約個會什麽的。

但胡傑沒有告訴藍駿。

這是兄弟的私事，他一個外人，插不上嘴。直接告訴藍駿的話，這兄弟可能會覺得沒面子，影響大家的兄弟情，他可不想爲了一個桃花眼，丟了個好兄弟。

藍駿和赫菁菁交往了半年多一點。

前三個月，藍駿春風得意；後三個月，藍駿變得好安靜。

一個晚上，他約了胡傑，在外喝了半天的悶酒，才對胡傑說：「她劈腿了，那男的，是你公司的營業主管。」

胡傑替他難過，也替他開心，淡淡的回應了一句：「嗯。」

藍駿沒再説什麼，只是帶著苦澀的笑容，看著桌上的空酒瓶。

胡傑知道，藍駿是個難得的好人，話不多，但很隨緣，很照顧別人，卻沒有很好地照顧自己的感情生活，對自己的女朋友，藍駿是過份信任了。

愛情果然會讓人完全盲目，被玩弄了也沒察覺，還是，不介意？

胡傑沒有告訴藍，他們分手前兩個禮拜，公司的年度晚宴上發生了什麽。

年度晚宴那晚，大家都喝得很 high。

赫菁菁借酒意賣弄百般風情，整个人帶著淡淡的Whisky酒香，故意裝出嬌媚的姿態誘惑在場的男士。

胡傑帶她到高管那桌，特別介紹給營業部門的地區總管，那是一位道貌岸然，年營額均屢刷新高，在公司內外都呼風喚雨的高層。

看他們談笑風生，胡傑滿意了。

與胡傑同在營業部門的中層主女主管，搭著他的膊，語重心長對他說：「你倆真厲害，這手段博上位，一箭雙雕！」

大家心照不宣的是，地區總管聲色犬馬，搭上的女人如銀河的恒星，星星奪目，卻全不得在陽光底下示人。

胡傑志不在上位，這法子，他也不屑。

對赫菁菁，胡傑更鄙夷不屑。

果然不到兩周，赫菁菁就跟藍分手了。

這都都在胡傑的預料之中，他知道，比起藍駿，自己更瞭解這他。

他會小心翼翼的守護好這兄弟情。

作者_寡言（梁偉英）簡介： 簡介 ：上班，是為謀生，寫作，卻是為延活。活得不好，生計也只能馬虎的謀過去。相對上班，更愛寫作，會請個假窩在coffee shop ，聽K-pop，寫寫寫。因經常忙於應付湧現的想法，靈感，所以寡言。

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