【二手樓價】內地客散貨捱足逾4年　廣播道豪宅勁蝕千萬　今年最大蝕幅

樓價持續受壓，二手市場蝕讓買賣湧現，其中九龍塘尚御的一伙四房單位，近日以3,118萬元易手，帳面勁蝕近千萬元，蝕約23.8%，蝕幅暫為今年二手住宅最大。

市場消息指，尚御1座高層C室，實用面積1,603平方呎，四房間隔，原叫價4,300萬元放盤，放盤逾4年，最終減至3,118萬元易手，實用呎價約19,451元。據了解，原業主的英文名字為國語拼音，料為內地人，而該內地人於2010年以4,092.5萬元一手購入上址，換言之，持貨22年，帳面勁蝕974.5萬元，損手23.8%，暫為今年蝕幅最大的二手住宅成交。如連同佣金、稅項等雜費，料實蝕逾千萬元。

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