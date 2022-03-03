▲ 【疫苗通行證】華置商場推「安心出行隨身卡」 集齊6大商場可獲100元商場購物現金券

「疫苗通行證」生效後，市民必須先掃描「安心出行」二維碼才能進入商場。華人置業 （00127） 旗下商場特別製作印有其「安心出行」二維碼的「安心出行隨身卡」，於商場入口供市民免費領取，方便市民進入商場前獨立掃描。華置指，若市民分別於華置旗下6大商場集齊一套6款「隨身卡」，將可獲贈100元商場購物現金券。

Smartone斥千萬元為十個社區隔離地點搭建5G網絡 免費向隔離人士提供數據卡【下一頁】

華置指，由即日起，市民可在The ONE、皇室堡、新港中心、銅鑼灣地帶、東角 LAFORET及灣仔電腦城的入口免費領取該商場的「隨身卡」，而「隨身卡」與一般卡片的尺寸相若，方便市民收藏在銀包、手袋或電話套之中。

華置稱，購物現金券適用於食肆、個人護理店、時裝店、玩具店及數碼產品店等，能夠照顧市民生活上的各種需要，送贈名額共2,500個，總值25萬元，每名市民只能獲贈商場購物現金券一次。

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

相關文章：【第五波疫情】港鐵周五起調整八條鐵路線班次 候車時間將延長1至4分鐘

相關文章：【第五波疫情】九巴暫停約兩成88條路線服務 因逾2千名員工未能執勤