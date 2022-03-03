【第五波疫情】建行亞洲周六全線分行暫停營業　疫下已有多間銀行3月初起暫停周六服務

▲ 建行亞洲周六全線分行暫停營業，疫下已有多間銀行3月初起暫停周六服務。

建行（亞洲）宣佈，由3月5日（星期六）起，該行的分行及小企業及個人信貸中心將於星期六暫停營業，直至另行通知。第五波疫情下，滙豐、恒生、中銀及渣打早前已相繼宣佈全線分行周六暫停服務，直至另行通知。

另外，建行亞洲以下分行由3月3日（星期四）起暫停服務：

中環建行大廈分行：中環建行大廈 1 樓及地下

西環分行：皇后大道西 489 號地下 1 號鋪

銅鑼灣小企業及個人信貸中心：銅鑼灣軒尼詩道 499 號永光商業大廈 3 樓

跑馬地分行：成和道 37 號

北角分行： 英皇道 382 號

筲箕灣分行：寶文街 2 號

旺角彌敦道分行：彌敦道 788 號

旺角小企業及個人信貸中心：彌敦道 788 號 1 樓

旺角振宜大廈分行：彌敦道 733 號振宜大廈地下

大角咀奧海城分行：奧海城二期 1 樓 109 號鋪

美孚分行：美孚新村第六期地下 N46 號鋪

紅磡馬頭圍道分行：馬頭圍道 100 號地下

九龍灣建行中心分行：宏照道 18 號中國建設銀行中心地下

觀塘開源道分行：開源道 56 號

觀塘協和街分行：協和街 191 號

葵涌廣場分行：葵涌廣場地下 A23 號鋪

馬鞍山分行： 馬鞍山廣場 L2 層 2111B 號鋪

上水分行：新豐路 67 號

天水圍分行：天壹商城 1 樓 1110 號鋪

屯門分行：屯門市廣場第二期地下 9 號鋪

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