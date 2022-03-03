【烏克蘭戰爭】法外貿：中國受俄烏衝突直接影響較小　人民幣匯率有下行壓力

▲ 法外貿：中國受俄烏衝突直接影響較小 人民幣匯率有下行壓力

俄羅斯與烏克蘭的戰爭局勢持續，法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）認為，中國經濟得益於其較大的規模，在貿易和金融市場方面，受到俄羅斯烏克蘭衝突的直接影響相對較小。

在金融市場方面，艾西亞認為，普遍的避險環境促使投資者對安全資產的需求迅速上升，尤其是美國國債和黃金，而人民幣也起到了避風港的作用。從中期來看，在市場普遍避險情緒下，美元走強可能會給人民幣的長期趨勢帶來下行壓力，特別是過去幾年一直流入中國的投資組合如果出現類似其他新興市場的資金外流，也會對人民幣匯率產生一定的下行壓力。

另一邊廂，中國長期以來一直從烏克蘭進口農產品，例如葵花籽油和玉米，鑒於進口數量有限，中國亦放寬對從俄羅斯進口小麥和其他作物的限制，有利於緩衝烏克蘭衝突可能導致的農業供應鏈受阻，中國的消費者價格指數（CPI）影響不大。

烏克蘭危機對中國的短期影響有限，最直接的影響是能源價格上漲，但中國政府仍有能力做出有效調節。

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