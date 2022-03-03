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【藍籌股】申洲國際股價創一年半低　盈警是長線吸納時機？（附大行最新看法）

股市 16:23 2022/03/03

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申洲國際 （02313） 盈警後，午後跌幅有所收窄，從早段跌約14%，收窄至全日跌8%。多間券商發出報告，指業績令市場意外，下調申洲國際的盈利預測及目標價。

申洲國際發盈警，料去年少賺最少31%，【下一頁】

美銀證券：申洲長線前景鞏固

美銀證券表示，下調申洲國際2021年及2022年每股盈利預測分別5%及3%，反映越南、寧波廠房及人民幣升值等因素，但相信申洲今年仍會復甦，因訂單強勁及產能釋放，相信其長線前景鞏固。

該行重申申洲的「買入」評級及目標價167元。隨著產能穩步擴張及外匯基本穩定，料毛利率可恢復至逾29%水平，但仍低於疫情前30%水平。

富瑞：申洲訂單非常強勁

富瑞予申洲國際「買入」評級，目標價由190元降至157元。報告指，申洲盈警預期去年稅後淨利潤31億至35億元人幣，低於該行估計的40億至42億元人幣。

該行指，申洲2021年和2022年的服裝產能利用率分別為89%和94%，目前估計由於各種防疫措施，2022年利用率將低於以往最佳水平。但該行檢查繼續顯示申洲的訂單非常強勁，相信公司可以克服2022年大部分問題。

中金：短期股價波動風險

中金維持申洲國際「跑贏」評級，目標價降25%至143.48元，對應2022年及23年預測市盈率分別35倍及27倍。

中金指，公司2021年業績受累於柬埔寨、越南的疫情，但2022年人員穩定性、效率提升、新客户合作均在有序進行中，對申洲2022年的業績恢復具備一定信心。因業績預告大幅低於市場預期，提示短期股價波動的風險，考慮國內外疫情存在不確定性，下調其市盈率預測。

興業證券：好公司來到好位置

興業證券報告指，維持申洲國際「買入」評級及目標價164.6元，對應2022年預測市盈率（PE）35倍，「好公司來到了好位置」。

該行指，從相對估值看，當前股價對應2022年預測PE的26倍，回落至2018年初水平。

【ET財智Talk】俄烏局勢緊張　人民幣強勢有望持續？（立即收看）

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港股 寧波 盈警 買入 目標價 柬埔寨 越南 申洲國際（02313）
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