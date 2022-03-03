▲ 【內房危機】內房再迎還債高峰期 5大標準避「躺平一族」

內房債務風暴持續多月後開始出現𥌓光，房企資產處置速度加快、債務獲展期、併購增加、預售金監管鬆綁、內地資產管理公司逐漸出手協助房企，有助緩解高危房企資金流壓力。然而，據市場數據顯示，3月及4月再迎美元債還債高峰期，意味房企仍先要走個這個「危險期」。

據瑞銀統計所有發公開債的70間房企，今年境內及境外到期債務達760億美元（5930.24億港元） ，以美元債計，其中，3月、4月、6月是還債高峰期，若計及境內債，7月會是全年還債高峰頂點。

內房業績期緊盯7大點，券商料部份房企不派末期息或降派息率，看【下一頁】

基金經理：未來3個月要還債10億美金或以上基本上玩完

房企上半年還債壓力大，ASTERA基金經理鍾俊賢稱，未來3個月若一間地產商有10億美金或以上的公私募債及貸款到期，「基本上可以玩完」，約50間內房發債中，料有30至40間須展期、交換要約或重組債務」。

事實上，富力 （02777） 、榮盛、禹洲 （01628） 、世茂 （00813） 、正榮 （06158） 等多間房企已經或正在尋求展期。

有分析認為，若中央不推出任何新措施或救民企，僅6成上市公司能夠生存，若中央政策若在3月前後有大放鬆，料6月時爆雷會到尾聲。

另外，來自信託的債務也不可忽視，高騰國際資產管理基金經理助理陳正量提到，「過去幾年從來沒有信用事件出現，沒有預期這些錢要還，也沒有預算」。所以，現要要選擇短期可生存及有併購機會的房企。

他又指，信託市場最高時有一半是來自房地產，現時則降至只有兩成。隨資本新規出台，信託市場每年是壓縮1.5萬億元，屬很大的規模，現時平均每月是負增長30%的水平。

如何避開「躺平一族」？

目前內房股估值及債價極具吸引力，但違約潮未完下，投資更需小心，避開「躺平一族」。綜合專家意見，投資標準包括（1）看發展商流動現金，但提醒對賬面上可動用現金需打折扣、（2）房企未來3個月償債規模及計劃，越詳細的計劃代表公司已準備好，規模房企較具還債意願，以免喪失信譽、（3）看能否發行銀行中票，因融資規模較ABS高、（4）揀短債比例較少的房企 起碼短綫生存機會較高、（5）專注資產位於一二綫的房企，資產質素較佳，若重組得到投資人的概率會較高，估值修復空間較大。

記者：袁諾曦

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