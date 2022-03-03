▲ 【新股IPO】金發局建議容許未盈利「硬科技公司」上市 審視WVR創新要求、全面檢討GEM

金融發展局發表新研究報告，提出三大建議改革港股上市制度。金發局建議包括，（1） 在未盈利生科公司上市規則第十八A章的基礎上，擴闊至「硬科技」公司； （2） 審視現時在具有不同投票權（WVR）架構上市規則中，對發行人「創新性」的主觀資格規定； （3） 研究設立專為中小企發展而設的新框架。

港府上周發布《財政預算案》時，已提及證監會、港交所正研究能否變更上市規則，容許未有收入、資本投入集中的先進科技公司上市。金發局主席李律仁指，歡迎相關建議，「樂見我們就此議題與相關持份者的前期討論於財政預算案得以體現」。他續指，香港應繼續評估上市制度競爭力，應對市場需求瞬息萬變，並力求平衡市場質素和高標準上市規則。

金發局：可參考SPAC 只限專業投資者參與未有收入硬科技公司

金發局報告指，新經濟於内地及大灣區興起，不單生物科技行業，許多新興新經濟公司如硬科技、新能源、軟件即服務（SaaS）、大數據及人工智能等，在完全實現盈利之前都能獲取充足資金研發。香港宜考慮將適用於生科公司的第十八A章的上市規定，擴展至其他行業，「一個明智及有意義的起點，是將優化研發密集型行業的披露規定」。

金發局指，新興產業如機械人出租車、自動駕駛、太空探索等硬科技方面，相關投資者應具備科技及金融專業知識，以及較高的風險承受能力。當局可參考現有SPAC機制只限機構或專業投資者，來擴闊未有收入的創新公司上市機制。

同股不同權「創新性」要求主觀 或限制香港吸引企業上市

目前香港「同股不同權」機制只屬於創新公司，金發局報告指，有銀行家和法律專業人士認為，現有上市規則主觀的「創新」規定，為企業以香港為上市地帶來不確定，部分企業可能因為未有同業先例反不獲視為「創新產業」。

金發局未有提出明確客觀標準建議，但舉例內地科創板會以企業商業誠信、收入及利潤等可量化因素考慮。金發局續指，香港為「同股不同權」架構公司設有相當嚴格保障措施，認為即使無意令具有不同投票權架構的公司成為港股常態，但香港對「創新」定義及解釋的清晰度，可能會限制創新程度不同的公司上市的機會。

金發局：港交所宜全面檢討GEM 審視中小企上市機制

隨創業板改革成GEM，並且不許企業轉主板上市，GEM上市活動大幅減少。金發局認為，香港應重新評估現有市場架構是否仍有利香港把握中小企的機遇，港交所應對相關機制進行全面開放地檢討GEM業務。

該局指出，大灣區鼓勵創業，而且不單經合組織（OECD）、內地北京證券交易所，都在拓展中小企能於銀行信貸以外融資。

金發局指，金融業內人士普遍認為，香港可採取更進取的方式支援中小企。有業界人士認為可探討有助支持中小企融資的市場機制，並可將有關機制納入僅限專業投資者參與的市場。現時，香港極需回應此類市場意見，並重新調整市場劃分策略。金發局正另行展開研究，深入探討相關問題。

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