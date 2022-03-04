【Bilibili業績】嗶哩嗶哩績後挫10%創上市低　第四季收入增51%、管理層：目標2024年盈虧平衡（第二版）

▲ 【Bilibili業績】嗶哩嗶哩第四季收入增51%、管理層：目標2024年盈虧平衡

「B站」嗶哩嗶哩Bilibili （09626） 公布第4季業績，期內淨營業額總額57.81億元（人民幣，下同），按年增51%，略好市場預期的57.42億元；淨虧損約20.88億元，按年收窄22%，差過預期的蝕20.24億元；經調整淨虧損約16.59億元，2020年同期則蝕6.92億元，好過預期的蝕17.29億元。

嗶哩嗶哩績後跌10%，報214.2元，創上市低。嗶哩嗶哩美股（美：BILI）昨跌7.9%，報27.78美元，一度低見27.2元，創2020年5月低。

嗶哩嗶哩首席財務官樊欣在分析員會議透露，預計今年經調整淨虧損將逐步收窄，2024年達至盈虧平衡。樊欣指出，營銷及研發開支仍有優化空間，今年營銷成本與收入佔比將回落，而明年起研發費用與收入佔比也會下降，今年亦將著力提高用戶變現率，提升收入表現。樊欣估計，隨著商業化能力的提高，除了今季毛利率會略低，今年整體毛利率會逐漸改善，三年後或將提高到30%水平。

嗶哩嗶哩未來24個月回購最多5億美元

嗶哩嗶哩宣布回購計劃，未來24個月回購最多5億美元美國存託股（ADR）。此外，嗶哩嗶哩主席兼首席執行官陳睿表示，自己有意於未來24個月內使用 其私人資金，在公開市場購買最多1,000萬美元的嗶哩嗶哩美國存託股。

去年內地暫批新遊戲版號，陳睿指出，上季在內地及海外市場分別推出4款及3款新遊戲，目前另有5款新遊戲已獲批版號可推出市場，未來數季也計劃在國際市場推出13款遊戲。

「B站」嗶哩嗶哩CEO陳睿：今年將探索商業化機會及聚焦提高運營效率等

陳睿表示，今年會繼續致力於踐行高質量增長戰略，進一步擴大用戶基礎；並會在高黏性的視頻社區中積極探索商業化機會。同時將聚焦提升執行力，並提高各條業務線的運營效率。

嗶哩嗶哩上季月均活躍用戶（MAU）及日均活躍用戶（DAU）分別達到2.72億及7220萬，分別按年增35%及34%；平均每月付費用戶約2450萬，較2020年同期增加37%。陳睿透露，今年1月MAU已超過3億，用戶日均使用時長達90分鐘。

嗶哩嗶哩2022 年員工數增長非常有限

內地宏觀經濟逆風，影響企業增聘人手意欲。陳睿表示，過去數年B站員工人數一直在增長，但形容「2022 年員工數增長非常有限」，今年主要增聘增長業務領域的人手，其他部門就不會增加。

陳睿提到，近年互聯網出現內捲化，尤其營銷及人才競爭方面，整個行業進行非常激烈競爭，但今年情況會有所好轉，公司會更嚴控成本，提高整體效率。

嗶哩嗶哩料首季營業額至少53億 CFO樊欣：今年審慎控制支出

嗶哩嗶哩估計，今年首季淨營業額將達到53億至55億元，以去年營收39.01億元推算，增速介乎35.9%至41.0%。嗶哩嗶哩首席財務官樊欣則稱，第4季度廣告收入按年增長1.2倍，帶動總營收增長。樊欣稱，去年商業化能力持續提升，單月活用戶收入按年增長 20%。

上季業務分部營業額方面，1）移動遊戲營業額約12.95億元，按年增加 15%；2）增值服務則為18.95億元，按年增 52%，主要是由於公司加強商業化能力建設，且增值服務包括大會員、直播服務及其他增值服務的付費用戶數量均有增加所致；3）廣告營業額為15.88億元，按年增加120%，主要由於嗶哩嗶哩品牌在中國線上廣告市場得到進一步認可，以及廣告效率有所提高所致；4）電商及其他營業額為10.03億元按年增加35%。

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（第二版加入分析員會議）