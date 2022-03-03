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【Bilibili業績】嗶哩嗶哩第四季收入增51%　經調整淨虧損16.59億元仍勝預期、美股反彈逾2%

股市 18:37 2022/03/03

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【Bilibili業績】嗶哩嗶哩第四季收入增51%　經調整淨虧損16.59億元仍勝預期、美股反彈逾2%

「B站」嗶哩嗶哩Bilibili （09626） 公布第4季業績，期內淨營業額總額57.81億元（人民幣，下同），按年增51%，略好市場預期的57.42億元；淨虧損約20.88億元，按年收窄22%，差過預期的蝕20.24億元；經調整淨虧損約16.59億元，2020年同期則蝕6.92億元，好過預期的蝕17.29億元。

嗶哩嗶哩宣布回購計劃，未來24個月回購最多5億美元美國存託股（ADR）。此外，嗶哩嗶哩主席兼首席執行官陳睿表示，自己有意於未來24個月內使用 其私人資金，在公開市場購買最多1,000萬美元的嗶哩嗶哩美國存託股。

嗶哩嗶哩港股績前跌1.26%，收報235.6元。嗶哩嗶哩美股（美：BILI）盤前最新反彈約2.5%，暫報30.9美元，折合241.44港元。

B站CEO陳睿：今年將探索商業化機會及聚焦提高運營效率等

陳睿表示，今年會繼續致力於踐行高質量增長戰略，進一步擴大用戶基礎；並會在高黏性的視頻社區中積極探索商業化機會。同時將聚焦提升執行力，並提高各條業務線的運營效率。

嗶哩嗶哩上季月均活躍用戶（MAU）及日均活躍用戶（DAU）分別達到2.72億及7220萬，分別按年增35%及34%；平均每月付費用戶約2450萬，較2020年同期增加37%。

嗶哩嗶哩CFO樊欣：今年審慎控制支出收窄虧損率

嗶哩嗶哩首席財務官樊欣則稱，第4季度廣告收入按年增長1.2倍，帶動總營收增長。樊欣稱，去年商業化能力持續提升，單月活用戶收入按年增長 20%。展望2022年，在踐行增長戰略的同時，亦將審慎地控制支出並收窄虧損率。

上季業務分部營業額方面，1）移動遊戲營業額約12.95億元，按年增加 15%；2）增值服務則為18.95億元，按年增 52%，主要是由於公司加強商業化能力建設，且增值服務包括大會員、直播服務及其他增值服務的付費用戶數量均有增加所致；3）廣告營業額為15.88億元，按年增加120%，主要由於嗶哩嗶哩品牌在中國線上廣告市場得到進一步認可，以及廣告效率有所提高所致；4）電商及其他營業額為10.03億元按年增加35%。

嗶哩嗶哩料首季營業額至少53億

嗶哩嗶哩估計，今年首季淨營業額將達到53億至55億元，以去年營收39.01億元推算，增速界乎35.9%至41.0%。

 

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港股 美股 新經濟股 嗶哩嗶哩（美：BILI） 嗶哩嗶哩—SW（09626）

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