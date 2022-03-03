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【線上展覽】線上香港國際影視展參展商逾700名　將於3月14至17日舉行

商業 19:00 2022/03/03

分享：

（香港貿發局提供）

本地疫情嚴峻展覽繼續以線上形式舉行。香港貿易發展局 （香港貿發局）將於3月14至17日，舉辦「香港國際影視展（線上版）」（FILMART Online）。

影視展將於網上展示一系列影視作品，並透過網上商貿平台，聯繫環球影視娛樂業界。同期首次舉辧EntertainmentPulse（亞洲影視娛樂論壇），研討會將讓本地、大灣區和國內外的業內人士，了解香港影視市場在國際新常態下的正向發展，助業界掌握最新趨勢，開拓亞洲和環球機遇。

【大灣區】聯泰行夥生產力局實行智能化　料鮮蛋液產能由30噸增2至3倍

線上影視展料吸引近8000人參與
今屆香港國際影視展（線上版），將有超過700名參展商，預期吸引近8,000名業內人士參與。香港各大影視公司，以及來自中國內地及東南亞、日韓、中東、印度及歐美的國際主要電影單位，將發布和推廣合共超過2,200套最新影視作品。

【第五波疫情】皇玥支持醫護人員推買一送一優惠　優惠期截至3月31日

此外，電影融資平台香港亞洲電影投資會 （HAF） ，也會於3月14至16日舉行。並展出28項入圍「發展中項目（IDP）」，以及15項「製作中項目（WIP）」的電影計劃，當中包括11項香港電影計劃、21位初次執導長片的新導演等。

【台灣過江龍】NUTTEA夥港人疫下擴充海外業務　5家海外店相繼開業

責任編輯：馬意文

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