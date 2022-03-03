【筍工推介】衞生署招聘項目助理　月薪逾1.4萬元　中學畢業即可申請

衞生署近日招聘項目助理，酬金不算多，月薪14,600元，但只要中學學歷即可申請，另最少有一年的全職文書工作經驗會較為有優勢。職位屬合約性質，合約期最多為12個月，續約與否視乎部門的服務需要，以及受聘人的工作表現而定。

另一要留意該工作職務較為繁雜，亦需要輪班當值、不定時工作，及於星期六、星期日和公眾假期工作，以提供24小時服務；此外有需要時亦須於緊急事故時執行職務。受聘人亦須在不同地點上班，如機場、邊境管制站、衞生署臨時樣本採集中心、社區疫苗接種中心及檢疫中心等地。

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有意者可瀏覽以下圖片，了解詳細入職要求及實際工作內容。申請將於本月14日截止，要留意只可透過公務員事務局互聯網站作網上申請，親身、傳真、電郵或郵寄方式提交的申請書將不受理。

入職條件：

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職責：

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申請手續：



申請人必須透過公務員事務局互聯網站作網上申請。以親身、傳真、電郵或郵寄方式提交的申請書，將不獲處理。



申請人須於政府職位申請書內詳列學歷及相關的全職文書工作經驗(包括有關工作的職位名稱及主要職責)。請勿提交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件的正本。



申請人必須於申請書內提供一個電郵地址。如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約四星期內接到通知(以電郵或郵寄方式)。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

聯絡地址：香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組

查詢電話：2961 8836

截止申請日期(日/月/年) ：14/03/2022 23:59:00

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