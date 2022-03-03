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【烏俄局勢】惠譽調整俄羅斯信用評級 一連降六級至「垃圾級」

理財智慧 15:35 2022/03/03

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評級機構惠譽（Fitch Ratings）表示，將俄羅斯的長期外幣發行人違約評級（Issuer Default Rating，IDR）從「BBB」降至「B」級，並列入「負面觀察名單（Rating Watch Negative，RWN）」。

惠譽表示，因俄羅斯外部和公共財政疲軟，經濟成長放緩，國內和地緣政治風險上升，更可能遭到進一步制裁（Rapidly Tightening Sanctions）。惠譽指，制裁加劇了宏觀金融穩定風險，對俄羅斯的信用基本面構成巨大衝擊，因而將俄羅斯的信用評級則下調6級至「垃圾級」，與尼日利亞和玻利維亞等國達相同的水平。

【青姐話】方是絕路 希望在轉角

美國和歐盟禁止與俄羅斯央行交易的制裁措施，對信用基本面的影響比以往的種種限制都更嚴重。同時又預計，俄羅斯的銀行業會遭進一步制裁，可能也會對俄羅斯的償債意願構成壓力。

俄羅斯於上周也遭穆迪，列入了可能下調評級的觀察名單。穆迪對俄羅斯的評級為Baa3，是投資級中的最低一級。同時，標普上周決定將俄羅斯評級從BBB-下調至BB+，並警告可能進一步下調。

【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

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責任編輯：龍紀瑩

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政治 制裁 惠譽 穆迪 評級機構 地緣政治 歐盟 俄羅斯 經濟

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