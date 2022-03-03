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【教育股風暴】教育部等三部門：非學科類培訓機構不得單次收取超過3個月費用　禁止價格欺詐行為

宏觀解讀 15:57 2022/03/03

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【教育股風暴】教育部等三部門：非學科類培訓機構不得單次收取超過3個月費用　禁止價格欺詐行為

內地推教育雙減政策，限制補習等學科類校外培訓，近日教育部、國家發展改革委、市場監管總局再發布關於規範非學科類校外培訓的公告，要求非學科類校外培訓機構預收費須全部進入機構收費專用賬戶；面向中小學生的培訓不得使用培訓貸方式繳納培訓費用；不得一次性收取或以充值卡等形式變相收取時間跨度超過3個月或60課時的費用。

此外，公告強調非學科類校外培訓機構應當全面使用《中小學生校外培訓服務合同（示範文本）》，嚴格履行合同義務，規範自身收費行為。禁止以虛構原價、虛假折扣、虛假宣傳等方式進行不正當競爭，預防和制止壟斷行為，禁止任何形式的價格欺詐行為。

當局又要求，非學科類校外培訓機構應當遵循公平、合法、誠實信用的原則，根據市場需求、培訓成本等因素合理確定培訓收費項目和標準。培訓收費應當實行明碼標價，培訓內容、培訓時長、收費項目、收費標準等信息應當向社會公開，接受公眾監督。

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

 

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