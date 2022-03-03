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【烏克蘭戰爭】Netflix評估俄羅斯情況　宣布停止所有在俄項目

商業 16:19 2022/03/03

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Netflix評估俄羅斯入侵烏克蘭的情況後，決定暫停在俄羅斯的原定發展計劃。（法新社資料圖片）

國際企業陸續為俄羅斯入侵烏克蘭的戰事表態，制裁俄羅斯。串流影片平台Netflix早前宣布加入制裁俄羅斯陣營，拒播俄羅斯國營電視頻道，Netlfix最新更將行動升級，宣布已暫停在俄羅斯當地的業務發展，相信此舉將為俄羅斯影視界造成打擊。

【電影利潤】Netflix成2021年利潤最高電影商　Sony憑《蜘蛛俠：不戰無歸》年增長達9成

據外媒《BBC》報道，Netflix評估俄羅斯入侵烏克蘭的情況後，決定暫停在俄羅斯的原定發展計劃，如停止拍攝俄語劇集《Zato》和停止收購俄羅斯的影視作品。

Netflix發言人發布聲明強調，鑑於目前情況，仍沒有計劃將俄羅斯國營電視頻道添加至Netflix的平台服務中，相信短時間內也會實施制俄政策。

事實上，現時已有多間大型企業對俄實施制裁政策，分別有蘋果（Apple）、H&M和Nike等，估計一系列的制裁政策或對俄羅斯造成長遠影響。

【烏克蘭】Netflix拒播俄羅斯國營電視頻道　或違反當地電視廣播法

【在家抗疫】港人最愛Netflix劇集殭屍校園、The Tinder Swindler　你喜歡的劇集是否榜上有名？
責任編輯：文睿

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