大新保險家居保與時並進　讓客戶「家」倍安心

獎項：最佳家居保險



安居樂業是不少港人積極奮進的目標。大新保險（1976）有限公司（大新保險）的家居保險—「樂加家」家居保障計劃（「樂加家」）涵蓋多重保障，並提供家居樓宇結構及寵物醫療費用等自選保障選擇。產品推出至今深受客戶歡迎，助客戶實現置業安居的目標，因而在今屆「優秀保險企業大獎」中，勇奪「最佳家居保險」殊榮。



新居入伙，除了裝修及購置傢具外，不少人會同時投保家居保險。大新保險行政總裁梁偉深表示，現今客戶選購家居保險，普遍會關注三大保障項目: 1) 家居財物，如家庭用品及首飾等；2)涵蓋家居樓宇結構及其室內裝修；及3) 由家居意外引申的法律責任，如家居因意外水浸令大廈公共範圍或其他單位受影響，以至颱風吹襲導致窗框或植物掉落街道誤傷途人等。此外，客戶的自選保障及延伸保障，進一步保障自己與摯愛家人，亦是客戶考慮之一。

▲ 大新保險行政總裁梁偉深表示：「秉承『以客為尊』的精神，大新保險的家居保險以客戶為中心，更延伸保障摯愛家人，致力成為每個家居強而有力的後盾。」

極端天氣頻繁 防禦意識提升



近年極端天氣頻繁出現，破壞力強。在各項保障中，梁偉深了解到愈來愈多人關注有關法律責任的部分。例如超強颱風「天鴿」及「山竹」相繼襲港，令不少大廈的窗戶爆裂，不但使室內財物受損，更有玻璃碎片甚至整隻窗框掉落街道，險象橫生，一旦傷及他人更會帶來法律責任。這些事件大大提高市民的防禦意識，除了為家居準備防風措施外，亦應預先購買家居保險，為意料之外做好準備。



保障全面 防患於未然



梁偉深表示，「樂加家」多年來一直守護本地的家庭，其主要保障項目包括家居財物意外損毀、租客的法律責任及公眾地方責任、全球性個人財物保障等，全方位滿足客戶需要。就其他常見的保障項目而言，「樂加家」的保費實惠，讓客戶可以相宜的價錢享受全面優質的保障。



此外，「樂加家」備有多款自選保障項目，大大提高客戶投保的靈活度，例如業主可按需要附加「樓宇結構」自選保障，租客則可以相宜的價錢選購保障家居財物的家居保；更特別為寵物愛好者提供「寵物醫療費用」自選保障，為寵物主人分擔寵物因意外或疾病引致的高昂醫療費用，是市場上少見的家居保險保障項目。

▲ 大新保險推出「樂加家」免費延伸保障，提供強制隔離現金津貼，為客戶及其家人帶來多一份關愛。

以客為尊 推延伸保障



大新保險持續優化家居保險的保障內容，近日推出額外的免費延伸保障—強制隔離現金津貼，專為今年1 月27日至3月31日成功投保的首年投保人而設，如投保人或其家庭成員被列為2019冠狀病毒病確診個案接觸者，而被香港監管機構強制隔離至指定檢疫中心或其居所，可獲上限2千港元的現金津貼。梁偉深稱：「此免費延伸保障不單回應市場所需，亦展示大新保險對關懷社會的承諾。面對瞬息萬變的疫情發展，我們迅速作出反應，與香港同行抗疫。」



前瞻未來發展，梁偉深強調，大新保險將繼續秉承「以客為尊」的精神，定期檢視各項產品及服務，保客戶所想，務求適時滿足他們的保障需要。「我們正籌劃推出手機應用程式（APP）及加強電子化服務（e-service），期望為客戶帶來更多實用資訊；同時考慮將保障範圍延伸至大灣區，如澳門及其他內地城市，令更多赴大灣區發展的港人可獲全面保障。」

（特約）