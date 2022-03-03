【ET講股通】梁耀康：最強vs最弱藍籌（附time code）（第二版︰加入文字內容）

美股隔晚造好，港股承接升勢今早反彈高開近百點，恒生指數開報22434點，其後反覆向好，半日升109點，報22453點，成交651億元。恒指尾市升幅收窄至100點內，金融股反彈，滙豐 （00005） 升逾3%；創科 （00669） 績後升一成；ATM逆市向下，美團 （03690） 跌逾3%。最強、最弱藍籌股對港股有何啟示？獨立股評人梁耀康（Dave）今午3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code

01：05 - 港股今日市況速覽

01：39 - 滙豐 （00005） 受惠鮑威爾發言偏向3月加息0.25厘

04：03 - 疫情、監管憂慮拖累港股

04：40 - 美股回穩 俄烏局勢對股市影響回穩

05：25 - 本港疫情拖累本地股

05：44 - 香港科技探索 （01137） 急挫 受疫情影響現物流壓力、營運危機

07：24 - 本地業務相關股份受壓 疫情令港股現調整壓力

07：42 - 憧憬港股受兩會帶動氣氛 短期「唔跌都偷笑」

08：27 - 滙豐 （00005） 現價可考慮分注買入 留意本地疫情對業務影響

09：58 - 最強藍籌股：創科實業 （00669） 績後股價抽升一成 大摩、花旗、摩通齊睇好

13：29 - 潛力股精選：創科實業 （00669）

15：31 - 最弱藍籌股：申洲國際 （02313） 發盈警股價急跌

17：38 - 申洲國際 （02313） 低位有支持可低撈 跌穿今日低位要止蝕

18：57 - 兩會前可留意基建股、資源股、航運股

20：02 - 煤炭股袞礦能源 （01171） 最強可留意

20：29 - 航運股可選中遠海能 （01138） 留意內地數據

21：29 - 中國建築 （03311） 憧憬受惠本地、內地工程多 疫情下企穩高位

23：14 - 觀眾問股：創科實業 （00669） 買賣策略 想入睇咩價位？

24：13 - 觀眾問股：申洲國際 （02313） 151元買入可溝貨？

24：55 - 觀眾問股：香港科技探索 （01137） 可重上8.9元買入價

26：45 - 觀眾問股：金蝶國際 （00268） 前景如何？

28：56 - 科技股最強京東 （09618） 留意今月公布業績

29：45 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 走勢回勇？ 56.2有貨點睇？

33：53 - 港股收市市況速報 投資者情緒好轉港股才有力升

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即登入→https：//video.hket.com/video/3193627

------

恒指升123點，收報22467點，大市總成交1,156億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股稍為反彈，主要受滙豐 （00005） 升逾4%力撑。昨晚聯儲局主席鮑威爾出席聽證會，有3大信號：（1）3月加息合理；（2）加0.25厘適當；（3）若通脹勁，對加息持彈性態度。

加息預期重新升溫，銀行股反彈。疫情下，多家分行關閉，對滙豐本港業務有一定影響，惟相信將逐步穩定下來。部署上，滙豐中長線仍值得留意。

當前有兩大因素遏抑港股，一是疫情，二是監管。俄烏局勢影響市場氣氛，歐股偏軟，惟美股、A股已漸趨平穩。

個股方面，本應該受惠疫情的香港科技探索 （01137） ，股價反受壓，主因人手不足，有可能取消已付款訂單。本地股相信短期續難有運行。

是日最強藍籌為創科 （00669） ，升9.1%至136.1元，主因業績理想。部署上，可待回補裂口約130元水平買入，失守125元、120.5元止蝕，目標看150元。

是日最弱藍籌則是申洲國際 （02313） ，跌8.5%至112.5元，主因發盈警。該股較高位已累跌一半，或有一定撈底價值，失守是日低位止蝕。能源價格抽升，不利生產企業。

兩會主題亦可留意，包括基建、資源、航運板塊，如兗礦 （01171） 、中遠海能 （01138） 、中國建築 （03311） 等，但要留意中國建築或受累本地疫情。

【「ET講股通」問股環節，包括︰創科、申洲、香港科技探索、金蝶國際、京東、滙豐、東亞︰立即觀看】

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

------

*重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析俄羅斯、烏克蘭形勢發展及對市場影響*