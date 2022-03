本地疫情日趨嚴峻,港府禁止逾兩戶的跨家庭聚會,但現時科技發達,即使在家抗疫也可以與朋友一起玩。數碼平台STEAM推出遠端同樂特賣日,除了遊戲提供限時優惠,還可遙距分享給朋友一起玩。

STEAM遠端同樂可以透過網絡與朋友分享其單機多人遊戲,只要一位玩家擁有並執行遊戲,便能夠有達4位玩家立即加入玩樂,並毋須額外費用。設定方法如下:

1)啟動任何一款支援遠端同樂的遊戲

2)從好友名單中,邀請他們一起遊玩

3)好友接受,即可一起遊玩

STEAM現時更設有遠端同樂特賣日,截至3月7日為止購買指定遊戲,可享有折扣優惠。當中包括OVERCOOKED!2、GOLF with your FRIENDS、MOVE or DIE等。

責任編輯:馬意文