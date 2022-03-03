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【Google】Google持續收購音響硬件初創　為開發自家音響專利鋪路？

科技 16:30 2022/03/03

分享：

在過去15個月裡，Google共收購了4間音響硬件初創公司，包括Synaptics、Dysonics、RevX Technologies及Tempow。（法新社）

Google在對音響公司Sonos專利侵權案被判敗訴後，將須在旗下智能家居設備中刪除一些音響相關功能。為避免再出現相類知識產權糾而影響產品，Google在過去一年多時間，已收購了四間音響硬件初創企業，據悉是為開發Google自家音響專利鋪路。

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引進初創管理層到Google工作

在過去15個月裡，Google共收購了4間音響硬件初創公司，包括Synaptics、Dysonics、RevX Technologies及Tempow。這些公司是從事音響硬件、3D音響、降噪和藍牙技術等，並擁有相關的專利技術；同時還引進它們的管理層到Google工作。據外媒《Protocol》分析，Google正擴大其音響產品陣容，並計劃開發自家音頻專利。

【烏克蘭戰爭】Google新聞搜尋功能　刪除來自俄羅斯國營媒體報道

雖然Google近年已銷售了多種型號和數代的無線耳機，以及Nest Audio智能揚聲器，但要和競爭對手蘋果（Apple）或Bose的耳機較量，將需加入更多元化的功能。《Protocol》提到，Google在收購中吸納了眾多音響專才，因此有可能會研發定制音響芯片，情況如同蘋果耳機使用定制芯片，而Google本身亦有創建自家芯片，例如為旗下Pixel 6創建「系統單芯片」（System on a Chip, SoC）。

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責任編輯：陳卓賢

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