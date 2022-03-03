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【有相睇】跑馬地服務式住宅　月租8500進駐　實用面積僅91呎

股樓投資 15:54 2022/03/03

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經濟前景未明，租金跟樓價一同回落。市場消息指，英皇國際（00163）旗下跑馬地服務式住宅The Unit一個實用面積91平方呎的納米單位，近日以月租8,500元租出，呎租約93元。

    點擊圖片放大
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    +4

值得留意的是，今年初另一伙面積相同的低層戶，以月租8,700元租出，換言之租金下跌了200元。從項目網頁圖片可見，單位內櫳「一眼睇晒」。

同場加映【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

資料顯示，The Unit位於跑馬地奕蔭街17至19號，提供68個單位，全數單位只供出租，設三種房型，一律開放式設計，不設露台及工作平台。

同場加映【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

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撰文 : 黃卓賢

The Unit 英皇國際（00163） 服務式住宅 英皇

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