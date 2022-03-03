【的士保險】YAS 微保險擬推的士保險計費系統 解決「的保危機」

保險龍頭泰加保險上月宣布向車主退保後，的士業界隨即進入的士保險危機，的士保險遲遲未有解決方案。保險科技公司「YAS 微保險」宣布，擬推的士保險計費系統，以解決的士保險業界一直以來面對的問題。

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過往司機良莠不齊導致意外頻生及包攬訴訟問題，令保險公司虧損及提高保費。當保費提高後，車主唯轉嫁到司機身上，有司機會因此而心急想走多轉而「揸快車」易生意外，導致惡性循環， 令駕駛良好的司機無辜承擔較高的保費。

YAS推出的的士保險計費系統是一種按駕駛行為計費的保險 （Usage Based Insurance）。的士車主只需要在車上放置裝有 YAS 車險系統的手機，司機出行時把自己手機與車上的手機系統連接在一起，便能精準收集車輛行駛數據，包括：剎車頻率、速度、不同路面的駕駛狀況、甚至有否經常出沒交通黑點等等。車主及保險公司便可參考這些數據，以調整車租及保費。當中包括三大特質：

1. 一車多司機配對系統

香港的士車主或的士行基本上也是把的士租給不同的司機在不同時間出行，若當中有其中一更司機發生意外便會把整輛的士的保費提高了。也有的士司機遇到意外後，把車 cam 都帶走，保險公司無法追溯是否有的士司機違規，這也令業界充斥包攬訴訟問題。YAS 的士保險系統能解決傳統的士保險 「一竹篙打一船人」的問題。司機需為個人駕駛行為負責，經常發生意外者需為車主承擔較高的保費，因此車租也較高。

2. Blockchain 連接保險及的士業界

YAS 利用區塊鏈技術把行駛數據加密，確保私隱。系統亦會對這些數據進行機器學習（Machine Learning），對司機進行評分。簡而言之，YAS 以科技連接保險及的士業界，使保險公司可獲得的更精準的的士出行數據，有助於調整更公平的保費。

3. 意外調查

司機若不幸發生交通意外，很多時也會手足無措。有見及此，YAS 與有關交通意外保險的單位進行策略性合作，為有需要的用戶提供意外查詢和調查。

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責任編輯：羅浩濂