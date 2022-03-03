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【烏克蘭戰爭】拜登指控俄攻擊平民 拒定義為戰爭罪

環球政治 16:00 2022/03/03

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烏克蘭政府指控俄軍連日轟炸行動針對平民，國際刑事法院（ICC）表示應多個成員國要求，調查俄羅斯入侵烏克蘭期間是否有干犯戰爭罪。美國總統拜登指控俄羅斯顯然故意攻擊平民，但認為現階段將俄軍行動定義為戰爭罪仍過早。

【烏克蘭戰爭】澤連斯基稱近萬俄軍被殲 政府邀俄母領被俘兒 【下一頁】

ICC檢察官Karim Ahmad Khan於周一（2月28日）首次宣布，會尋求ICC對俄羅斯入侵烏克蘭的行動展開調查。他發表聲明指截至周三（2日），包括英國、法國及德國等39個國家已要求ICC進行調查。

他表示已經通知ICC主席團決定立即展開積極調查，並透露ICC已開始收集證據。

據悉，ICC的調查範圍將涵蓋2013年11月至現時，調查是否有人干犯戰爭罪、危害人類罪或種族滅絕罪。

美國、俄羅斯及烏克蘭均不屬於ICC成員國。拜登（Joe Biden）周三表示，他認為俄羅斯故意針對烏克蘭平民，顯然將他們視為目標。

拜登被問及他認為俄羅斯是否有干犯戰爭罪時，他表示美國正密切關注事件，但稱現時談及戰爭罪仍過早。

【烏克蘭戰爭】美制裁22個俄羅斯實體 對白俄出口管制 【下一頁】

美國正加強對俄制裁力度，拜登重申不排除會制裁俄羅斯石油出口，表明「沒有事情是不可能發生的。」

美媒早前指美國政府與烏克蘭總統澤連斯基（Volodomyr Zelensky）曾討論，有關離開烏克蘭或撤離烏克蘭首都基輔的緊急計劃。但澤連斯基再三表明他希望留守基輔。

拜登表示澤連斯基基於其判斷而留守基輔，指美方正盡一切努力協助對方。

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責任編輯：鄭錦玲

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