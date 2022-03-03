▲ 【兩會2022】野村料中國今年GDP目標定於約5.5% 惟按目前政策力度難以達標、料只能增長4.3%

中國兩會將於3月4日及5日起舉行，而國務院總理李克強亦會於3月5日早上宣讀政府工作報告，當中會為2022年定下各項政策目標，野村首席中國經濟學家陸挺發表研究報告指，預料中國今年GDP目標定於約5.5%水平左右，但認為這目標太高，現實地難以達到。

野村表示，市場一如以往地關注中國就經濟增長目標、赤字率、包括地方政府專項債（LGSB）在內的地方政府債券的淨發行額度。該行指，即使面對經濟增長逆風，中國目標赤字率料由去年的3.2%降至今年的2.8%，而今年地方政府專項債額度料由去年的3.65萬億元稍增至3.75萬億元人民幣。

政策方面，陸挺認為中央將維持接近寬鬆的態度去促使經濟恢復，並加大經濟刺激措施，尤其是在房地產行業。然而，中國料仍面對一些主要的增長掣肘，不足以達到GDP增長5.5%的目標。

野村認為最大的問題依然來自於房地產行業，該行指，去年第4季經濟增長4%，房地產行業持續萎縮近三成，佔整體經濟比重達25%。再者，出口增長開始放緩，同時又保持疫情「清零政策」，故以目前的政府估算，中國今年GDP增長料為4.3%。

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編輯：姚卓然