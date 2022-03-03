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【第五波疫情】恒生新增11間分行暫停服務　累計47間分行因疫情暫時關閉

Hot Talk 14:45 2022/03/03

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恒生銀行 （00011） 3日2日新增11間分行暫停服務。計及港鐵站辦事處及流動分行，恒生暫時有47間分行暫停服務。

11間暫停服務分行名單如下：

分行 相關員工最後上班日期
漢口道分行 3月1日
北角分行 3月1日
灣仔分行 3月1日
上葵涌分行 3月1日
柴灣分行 3月2日
城市花園優越及優進理財中心 3月2日
尖沙咀分行 3月2日
太子道141號分行 3月2日
開源道分行 3月2日
沙田分行 3月2日
總行B3樓層（保管箱服務） 3月2日

*俄烏局勢升溫，內地股市將成資金避風港？王良享於《ET財智Talk》大談波動市避險攻略*

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