【第五波疫情】恒生新增11間分行暫停服務 累計47間分行因疫情暫時關閉
Hot Talk 14:45 2022/03/03
恒生銀行 （00011） 3日2日新增11間分行暫停服務。計及港鐵站辦事處及流動分行，恒生暫時有47間分行暫停服務。
11間暫停服務分行名單如下：
|分行
|相關員工最後上班日期
|漢口道分行
|3月1日
|北角分行
|3月1日
|灣仔分行
|3月1日
|上葵涌分行
|3月1日
|柴灣分行
|3月2日
|城市花園優越及優進理財中心
|3月2日
|尖沙咀分行
|3月2日
|太子道141號分行
|3月2日
|開源道分行
|3月2日
|沙田分行
|3月2日
|總行B3樓層（保管箱服務）
|3月2日
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