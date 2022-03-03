▲ 【烏克蘭戰爭】洪灝：油價飈升勢頭為50年一遇 每次石油危機、美國經濟都會衰退

國際油價持續上揚，布蘭特期油升4%，高見118.22美元，紐約期油亦升逾3%至114.78美元。交銀國際研究部主管洪灝表示，原油交易員紛紛撤銷空倉交易，而撤銷空倉，甚至空倉開始反向操作，都有可能導致油價在一個短期超買的市場內，進一步飈升。

美國宣布釋放6000萬桶原油，洪灝指，僅為美國3至4天的消耗，而戰時很可能耗油更多。原油庫存顯示，數據遠低於市場預估，原油期貨順理成章地進入了超級逆價差結構，顯示原油交易員對於短期的市場供給平衡毫無信心。

他稱，不僅僅是原油期貨，其他主要大宗商品期貨也開始展示類似結構。具有超級逆價差結構大宗商品期貨的佔比，達到了有數據以來最高水平之一，這是周期之末、大宗商品300年長波結構的景象。

上次油價快速飈升要追溯至1973年

歷史上，每一次石油危機或油價飈升，美國經濟衰退都無一例外地接踵而至，現時油價飈升的勢頭近五十年一遇。「上一次我們看到油價在這麼短的時間窗口內飆升到如此高度，那還是1973年的石油危機。」

把俄羅斯排除在美元支付系統之外，並凍結俄羅斯央行美元資產，其實是以實際行動說明美元資產並非所謂的「安全資產」。「只有美國認可你的美元資產，你的資產才安全。」

洪灝指，這場戰爭中可以比較確定的結果，是短期內原油市場的動盪仍將持續，由於制裁範圍是否包括能源仍不確定，金融機構給煉油公司開信用證時不得不瞻前顧後，窮盡法律援引，這種情況短期內必將進一步收縮石油供應，一些石油交易員已經看到200美元。

以70年代方法計算 美國CPI是15%

他認為，現時美國的實際收益率已經暴跌到戰後有數據以來最低，之前只有1975和1980年兩次石油危機期間見過這樣的場面，而兩次都爆發了美國滯漲、經濟衰退、股債雙殺。如果按照70年代前原來的通脹計算方法計算美國的通脹，美國現在的CPI是15%，而非7.5%。

洪灝稱，每一次石油危機或油價飆升，都伴隨著貨幣體系的重塑：1973年的石油美元、1980年的沃爾克和2008年的量化寬鬆，這次應該也沒有什麼不同。

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