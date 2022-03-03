【如期舉行】蘋果3月8日春季發布會時間確定 邀請函提示揭露新產品玄機？

一如外界預料，蘋果（美：AAPL）今年的春季網上發布會，將於美國西岸時間3月8日早上10時（香港時間3月9日凌晨2時）舉行。根據活動邀請函的提示，結合近月的爆料推斷，蘋果將會首次展示新一代的M2處理器，以及配備M1 Pro/M1 Max處理器的高階Mac電腦，預計的新產品包括了第三代iPhone SE、第五代iPad Air、13吋MacBook Pro及Mac Mini等。

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早前不少人推斷蘋果會於3月1日（活動前一周）發出邀請函，但結果遲遲未見，揣測蘋果是否有鑒於近日國際形勢而將發布會延期，結果最後都是如期舉行。

從活動邀請函可見，蘋果今年春季發布會以「Peek Performance」（直譯：窺視性能）的主題，既有預覽某種新技術的意味，亦語帶雙關「頂尖性能」（Peak Performance），中國地區的邀請函上則直接以「高能傳送」為題。外界估計這是暗示新一代的M2處理器，至於VR/AR頭戴式裝置，預計最快在6月的WWDC上才會亮相，因此不太可能會在春季發布會上現身。

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綜合之前的爆料，蘋果極可能在這次的發布會上，發表新一代配備5G功能及Touch ID的iPhone SE、第五代平板電腦iPad Air，以及一款使用採用全新M2處理器的新款Mac電腦，可能是13吋Macbook Pro，也可能是Mac mini。

Macbook Pro將採用舊款機身設計，以入門級產品作定位，因此屏幕為13吋而非14吋，亦不會配備劉海及120Hz顯示規格。外界估計蘋果是希望在今年秋季MacBook Air M2推出之前，盡可能將舊版Macbook Pro的機身去庫存。

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由於Mac Mini及27吋iMac電腦均在升級預期之列，因此這兩款機種也有機會在今次春季發布會上亮相，並將配備蘋果現時最先進的M1 Pro/M1 Max處理器。

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責任編輯：嚴浩文