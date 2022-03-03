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【內房危機】世茂據報有信託獲展期不超過16個月　世茂債價反彈一成

股市 14:19 2022/03/03

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世茂據報有信託獲展期不超過16個月　世茂債價反彈一成

世茂集團 （00813） 據報有信託獲展期。內媒引述投資人消息指，世茂集團旗下公司和重慶信託的一筆「重慶信託鑫虹1號集合資金信託計劃」已展期，展期期限不超過16個月。消息刺激世茂債價反彈，其中「20世茂G3｣及「19世茂G3｣ 漲10%及逾9%，股價則升1.7%，報4.67元。

報道指，該信託計劃現存續3期信託，其中第6期信託成立於2021年2月26日，到期日為2022年2月26日。截至2月28日，借款人及擔保人尚未足額償還第6期信託對應的借款本息，現受託人根據信託計劃運行情況及信託合同約定，決定對信託計劃項下各期信託展期，展期期限不超過16個月。

展期後，信託計劃項下收到的借款人或擔保人還款或信託財產變現收入，受託人將用於對本信託計劃項下仍存續的各期信託的全部受益人進行分配。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁   

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港股 世茂集團（00813）
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